Il pattinatore Cristiano Rossini secondo nella 2000 metri

Doppio impegno per la Nuova Rinascita impegnata nello scorso fine settimana a Terni nell’’International Cup e a Geinsingern in Germania nell’European Cup. Ha gareggiato Filippo Zazzarini nella categoria Juniores, mentre in Italia erano impegnati Greta Baldas, Sofia Savini, Camilla Tramontani, Cristiano Rossini e Alice Tramontani nelle categorie giovanissimi, esordienti, ragazzi 12 e ragazzi. Tutti gli atleti hanno ottenuto ottimi risultati: Sofia Savini (che gareggiava nella categoria Esordienti F) ha conquistato il podio piazzandosi terza nella gara 100m sprint e anche in classifica combinata generale; Cristiano Rossini (categoria Ragazzi 12 M) si è piazzata al secondo posto sia nella gara 2000m a punti sia in classifica combinata, e Alice Tramontani (categoria Ragazzi F) è giunta terza nella gara 3000m a punti e nella classifica combinata generale.

Ottime prestazioni anche per Camilla Tramontani (categoria Esordienti F) e Greta Greta Baldas (categoria Giovanissimi F).