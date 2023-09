Il provvedimento Il Comune vieta alcol over 5° prima della gara

In occasione della partita di domenica tra Ravenna e Pistoiese il Comune ha disposto modifiche alla viabilità e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine. I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina entreranno in vigore due ore prima dell’inizio e l’ora immediatamente successiva alla fine della partita. E’ vietato per i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina, di somministrare eo vendere per asporto, bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% vol. nonchè anche di altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti ad offendere. Le violazioni prevedono sanzioni tra i 200 e i 400 euro.