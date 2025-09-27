Il Ravenna batte la Ternana e resta in vetta

È un gol Rrapaj, poco prima della mezzora della ripresa, a decidere la sfida del Benelli fra Ravenna e Ternana. Per il capitano giallorosso si tratta della prima rete fra i professionisti. Con questa vittoria (la quinta consecutiva), il Ravenna resta in vetta alla classifica del girone B di serie C in condominio con l’Arezzo. Ora la formazione di mister Marchionni è attesa da due trasferte consecutive, domenica 5 ottobre ad Alessandria contro la Juventus U23, e domenica 12 a San Benedetto del Tronto, prima della sfida casalinga contro l’attuale coinquilina del 1° posto. Il tabellino Ravenna-Ternana 1-0 RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni. TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All. Liverani. Arbitro: Poli di Verona. Rete: 27’ Rrapaj.