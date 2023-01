Il Ravenna col raffreddore La coperta si accorcia

Venturini e Lisi messi ko dall’influenza; D’Orsi con un problema al piede che gli impedisce di giocare senza dolore. Insomma, il 2023 del Ravenna non è iniziato sotto i migliori auspici. Nella settimana che introduce la ripresa dell’attività agonistica con la trasferta di domenica al Lungobisenzio di Prato (primo impegno dell’anno, ma anche prima giornata di ritorno), mister Gadda continua a doversi confrontare con una emergenza cronica. Dovesse assemblare un undici da mandare in campo oggi, il tecnico giallorosso non avrebbe alternative, se non in attacco, dove Guidone, Marangon, Ndreca e Melandri si giocano le due maglie.

Le operazioni di sottrazione non sono complicate, ma mettono in allarme. Al netto di un buona notizia – ovvero il rientro in gruppo di Tabanelli, che tuttavia non è verosimilmente utilizzabile da titolare a Prato – i giocatori di movimento in rosa sono solo 17. Togliendo l’infortunato Spinosa, e gli acciaccati Lisi e D’Orsi, ne restano 14, di cui 4 attaccanti per due maglie.

È dunque una coperta cortissima quella con cui deve fare i conti mister Gadda. Servirebbe qualche rinforzo, soprattutto in difesa e a centrocampo. Il ds Andrea Grammatica è attento e vigile, ma senza margini di manovra, se non per una operazione di contorno, e non strutturale. Dal mercato dei professionisti arriverà quasi sicuramente un difensore centrale, classe 2003, capace, al bisogno, di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. In pratica dovrebbe fungere da alternativa a Magnanini. Il trasferimento non potrà tuttavia essere immediato. Gli atleti classe 2003 sono infatti sotto contratto. Sarà dunque necessaria la rescissione dell’accordo con la società di origine, e il successivo arrivo a titolo temporaneo.

Il Ravenna del nuovo anno sarà allora ancor più ‘giovane’. Oltre al 2004 Faccani, al 2005 Billi (terzo portiere) e al 2006 Ravaglia (che ha debuttato a Carpi), sono stati infatti aggregati alla ‘prima squadra’ l’attaccante Vinci e il centrocampista Calandrini, entrambi classe 2005. Benzina verde nel motore di una squadra che, al momento, non ha ancora ‘formalizzato’ esplicitamente un obiettivo concreto. Difficile, del resto, fissare anche solo un paletto, visti gli alti e bassi, che hanno caratterizzato tutto il girone di andata. Il Ravenna è al 9° posto in classifica, lontanissimo (-17) dalla vetta occupata dalla Giana Erminio, ma relativamente vicino (-3) da una affollatissima zona playoff.

Puntare all’appendice dei playoff, potrebbe essere il ‘motivo’ giusto (forse l’unico), per dare un senso alla stagione. Senza però dimenticare che, i playoff di serie D, non danno purtroppo alcuna garanzia di ammissione alla serie C, se non attraverso un percorso particolarmente oneroso, nell’ordine dei 300mila euro a fondo perduto (in pratica sarebbe l’acquisto del titolo sportivo).