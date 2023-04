Il Ravenna col Tavagnacco non può sbagliare

Gara fondamentale per la salvezza del Ravenna Women, oggi pomeriggio (ore 15) al "Soprani" di San Zaccaria. Le giallorosse affrontano il Tavagnacco, l’unica formazione battuta dalle romagnole in trasferta in questa stagione: infatti all’andata la gara è terminata 4-1 (in rimonta) per le bizantine. Il Tavagnacco, dopo 13 sconfitte consecutive, ha vinto le ultime due gare e si è portato a -8 da Ravenna, Genoa e San Marino rilanciando le proprie speranze di salvezza. Dunque è facile comprendere l’importanza della gara odierna. Programma 23ª giornata (ore 15): Arezzo-Chievo, Brescia-Napoli, Genoa-Cittadella, Lazio-Trani, Ravenna-Tavagnacco, San Marino-Sassari Torres, Ternana-Cesena, HellasVerona-Trento. Classifica: Lazio 56; Cittadella 53; Napoli 52; Ternana 45; ChievoVerona 41; HellasVerona 39; Cesena 36; Brescia 34; Ravenna, Genoa, San Marino 25; Sassari Torres, Arezzo, Tavagnacco 17; Trento 11; Trani 7.

u.b.