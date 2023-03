"Il Ravenna è cresciuto col lavoro Nell’emergenza ci siamo uniti"

È sempre il primo ad arrivare al campo di Glorie. La sua dedizione è esemplare. Poi c’è anche la sfortuna che, dopo il suo arrivo al mercato di riparazione per tamponare i problemi in difesa, lo ha tenuto fuori praticamente per 8 giornate. Filippo Boccardi – 5 anni all’Imolese in D e C, e diverse sfide da avversario contro i giallorossi, compreso lo storico 1-1 dell’aprile 2017 che diede il via alla ‘rimonta promozione’ – è rientrato in squadra domenica scorsa a San Mauro Pascoli.

Boccardi, dopo tante giornate passate in infermeria, quali sono state le sensazioni nel ritornare a indossare la maglia da titolare?

"Le sensazioni sono state decisamente positive. È sempre bello tornare con il gruppo, vivere la settimana, vivere il pre-partita e poi giocare. Concludere il tutto con una vittoria è stata indubbiamente la ciliegina sulla torta".

Il Ravenna ha meritato la vittoria contro la Sammaurese?

"Direi senza dubbio di sì! Abbiamo sempre avuto in mano la partita, non abbiamo rischiato quasi mai di subire gol e anzi, abbiamo avuto diverse occasioni per arrotondare il risultato. Quindi sì, abbiamo meritato di portarci a casa il successo".

La gestione dell’emergenza sta quasi diventando l’arma segreta del Ravenna. Più sono gli assenti, e migliori sono i risultati...

"È vero, nel momento in cui ci sono stati più assenti, siamo riusciti a compattarci ed a venirne fuori con ottimi risultati e prestazioni. Adesso, speriamo di arrivare fino alla fine della stagione tutti ‘sani’ e disponibili, perché c’è davvero bisogno di ognuno di noi".

Come ci si inserisce in un contesto nuovo e in un reparto, quello difensivo, che, ad inizio campionato, era stato un po’ il tallone d’Achille della squadra?

"Semplicemente essendo se stessi, facendo quello che si sa fare, porgendosi bene e lavorando molto. Non ci sono troppi segreti".

Mancano 8 giornate al termine della regular season. La squadra ha dimostrato che l’obiettivo playoff è alla portata. Con quali stimoli si affrontano gli ultimi 2 mesi di gare?

"Abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore e di fare un finale di campionato importante, abbiamo le carte in regola per ambire a ottimi risultati. Lo dicono i numeri e lo dicono anche le prestazioni".

Domenica vi toccherà il Corticella che, all’andata, quando lei non era stato ancora ingaggiato, espugnò 1-3 il Benelli nell’ultima gara prima dell’arrivo di Gadda. Cosa servirà per conquistare la nona vittoria esterna della stagione?

"Servirà tanta intensità, tanta abnegazione e tanto sacrificio. Sarà una partita difficile, non c’è dubbio, ma noi dovremo dare tutti il 110% per portare a casa altri 3 punti".