Il Ravenna ha un obiettivo Soffiare il podio al Forlì

A 6 turni dalla conclusione della regular season, il Ravenna è 4° con 5 punti di margine sull’United Riccione e sul Corticella. Si tratta del massimo vantaggio stagionale, maturato per una concomitanza di risultati favorevoli. A 6 turni dalla conclusione, i giallorossi vogliono meritarsi la ‘post season’. Non sarà una passeggiata. A prescindere dal calendario, che comunque non è semplicissimo, il girone di ritorno (e in particolare le ultime giornate) hanno abituato a risultati lontani o anche lontanissimi dalla logica. Il Ravenna, nel girone di ritorno, qualche rammarico ce l’ha. Paradossalmente, le recriminazioni maggiori, nonostante le 8 vittorie esterne,vengono in particolare proprio dalle gare in trasferta. Le sconfitte di Lentigione (all’ultima di andata), Prato, Forte dei Marmi e Corticella possono considerarsi degli scivoloni evitabili. Senza stare a fare troppi calcoli, e senza diventare troppo ‘golosi’, il 3° posto del Forlì, che dista solo 2 punti, sarebbe stato alla portata. Il 3° posto diventa tuttavia un obiettivo reale. Tra l’altro, 3° posto garantirebbe la semifinale playoff in casa, col vantaggio del doppio risultato. Se poi, nell’altra semifinale dovesse vincere la quinta classificata, si tornerebbe a giocare in casa. Con 6 turni da mandare ancora agli archivi, e con 18 punti a disposizione, i ragionamenti sono tutta da ‘fantacalcio’. Ad attendere il Ravenna ci sono 3 pericolanti e 3 scontri diretti consecutivi.

Il calendario dice che sarà un mese di aprile di passione, o comunque particolarmente intenso. Dopo la sosta, domenica 2, i giallorossi saranno di scena a Budrio contro il Mezzolara; giovedì 6, al Benelli, arriverà la Bagnolese. Dopo Pasqua, ecco le 3 sfide ad alta tensione contro le big: domenica 16 l’attesissimo derby di Forlì; domenica 23 il match interno contro il Carpi; domenica 30 la trasferta di Pistoia sul campo dell’attuale (e freschissima) capolista. L’ultima giornata di regular season è prevista per domenica 7 maggio in casa contro il Lentigione. Nel mese di aprile, tante cose succederanno anche dietro le quinte.

D’altronde, le grandi manovre a livello di valutazione, sono già iniziate. Il destino di mister Gadda sembra scontato. Dopo aver vinto da giocatore col Ravenna di Corvetta; dopo aver vinto da allenatore col Ravenna di Gregori e Pelliccioni; dopo essersi fatto apprezzare in panchina anche col Ravenna di Ferlaino; il tecnico, ormai ravennate di adozione, ha convinto anche il Ravenna di Brunelli, a suon di risultati e di valorizzazione delle risorse interne. La media è passata da 1,54 punti a partita con Serpini, a 1,7. Se la continuità del progetto pare scontata, bisognerà solo capire le intenzioni del club di via della Lirica in caso di vittoria dei playoff. Le prossime settimane saranno anche quelle decisive per il futuro di Andrea Grammatica, diesse capace di correggere gli errori estivi con un mercato di riparazione in grado di dare la svolta e di tamponare efficacemente una clamorosa emergenza numerica, a causa dei tanti infortuni.