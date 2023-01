Il Ravenna prova a fare l’impresa Ma viene ripreso due volte

Ravenna

2

Aglianese

2

RAVENNA (4-3-3): Venturini; Grazioli (25’ st D’Orsi), Spezzano, Rinaldi (24’ pt Luciani), Magnanini; Abbey, Capece, Lisi; Ndreca, Marangon (36’ st Melandri), Guidone. A disp.: Fontanelli, Rambelli, Siboni, Faccani, Boccardi, Calandrini. All. Gadda.

AGLIANESE (3-4-3): Spurio; Fiaschi, Remedi, Oliveri (6’ st Mirval); Torrini (20’ st Veneroso), Pardera (36’ st S. Baggiani), Grilli; Mariani, De Sagastizabal (39’ st Pantano), Mattiolo (20’ st L. Baggiani). A disp.: Luci, Martini, Montuori, Baldeh. All. Baiano.

Arbitro: Branzoni di Mestre.

Reti: 2’ Guidone, 28’ De Sagastizabal, 43’ Guidone (rig.); 26’ st Mariani.

Note – Spettatori paganti 199, abbonati 733, incasso 2.545 euro. Ammoniti: Oliveri, Grazioli, L. Baggiani, Grilli, Mariani, Baiano, Remedi. Calci d’angolo 3-3. Rec.: 4’ e 6’.

È un pareggio che sa di fango e di sudore. Nel giorno in cui viene ricordato l’anniversario della scomparsa di Vittorio Mero, il Ravenna onora lo ‘sceriffo’ e non va lontanissimo dall’impresa. Due volte in vantaggio e due volte ‘ripreso’, l’undici giallorosso – ridotto ai minimi termini dagli infortuni – esce fra gli applausi e resta a -1 dalla zona playoff. Fra gli ospiti, amarcord da ex per il portiere Spurio e per Montuori. Mister Gadda invece, senza Tabanelli, Lussignoli, Boccardi, Spinosa e Pipicella, è costretto a varare un Ravenna inedito, almeno dal primo minuto.

Al pronti e via il Ravenna passa in vantaggio. Dopo 84’’ Guidone sfrutta un liscio di Oliveri e, di destro, in diagonale, sblocca il risultato. Al 5’, Abbey gioca il suo primo pallone e subito mette i brividi a Spurio con un colpo di biliardo che colpisce il palo. Al 15’ però, lo stesso Abbey perde palla sulla trequarti e agevola il contropiede coast-to-coast di Mattiolo, che supera anche Venturini, ma manda la palla fuori d’un soffio in diagonale. L’Aglianese preme, e il Ravenna agisce in contropiede. Al 20’ si infortuna anche Rinaldi. Entra il baby Luciani, e gli under in campo diventano così sette. Alla prima occasione, l’Aglianese pareggia. Sulla punizione di Grilli da sinistra, De Sagastizabal salta più in alto di tutti e la mette dentro. Al 43’, Guidone si guadagna il rigore (fallo di Perugi) del nuovo vantaggio. Il capitano giallorosso non sbaglia dagli 11 metri, firmando il dodicesimo gol stagionale.

Al rientro dagli spogliatoi il Ravenna si schiera col 5-4-1. I giallorossi trovano anche possesso palla e profondità, ma al 26’ l’Aglianese pareggia con Mariani, che anticipa Lisi e Venturini in uscita.

Gli altri risultati: Bagnolese - Mezzolara 2-0; Carpi - Prato 2-2; Corticella - Crema 0-4 Fanfulla - Scandicci 1-1; Giana Erminio - Salsomaggiore 2-2; Lentigione - Forlì 0-0; Pistoiese - S. Angelo 2-2; Real F. Querc. - U. Riccione 0-1; Sammaurese - Correggese 1-1. Classifica: Gi. Erminio 52; Pistoiese 43; Forlì 41; Carpi 38; Fanfulla 35; Aglianese, Ravenna 34; Sammaurese 33; RF Querceta 32; Riccione, Mezzolara 31; Crema 30; Prato, Corticella 29; Lentigione 26; S. Angelo 25; Correggese 23; Bagnolese 22; Scandicci 21; Salsomaggiore 7.

Roberto Romin