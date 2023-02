"Il Ravenna se la va a giocare senza paura"

A quattro giorni di distanza dal successo casalingo col Crema, il Ravenna torna in campo oggi pomeriggio a Gorgonzola (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Nigro di Prato) per sfidare la capolista Giana Erminio, nel turno infrasettimanale della settima giornata di ritorno.

Nonostante i problemi di organico (Lussignoli, Boccardi, Pipicella, Rinaldi e Spinosa sono sempre ko), i giallorossi sono in serie utile da cinque turni consecutivi. La classifica è tornata anche a sorridere, visto che la zona playoff è solo a -1. Ecco perché sarebbero legittimi pensieri in ‘grande’. In casa giallorossa però, l’approccio è sempre nei ‘dintorni’ del basso profilo. Lo era stato nel momento più difficile della stagione, fra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno, quando cioè la formazione di mister Gadda aveva pareggiato in casa contro la Pistoiese, e aveva perso in trasferta con Lentigione e Prato, scivolando a 6 punti dalla zona playout. Il basso profilo resta anche ora che la squadra si è riaffacciata in zona playoff, recuperando peraltro cinque punti in cinque giornate all’avversario odierno.

Mister Gadda ha le idee chiare: "Affrontiamo la squadra che fino a questo momento si è dimostrata più forte e superiore a tutti. Noi ci arriviamo bene. Si tratta di una bella vetrina per metterci in mostra, per dare continuità ai nostri risultati. Sappiamo che non sarà facile, ma andremo a giocare senza paura. Nonostante sia reduce dal ko di Sant’Angelo, la Giana resta la squadra più forte. Noi siamo in un buon momento, abbiamo trovato un minimo di continuità e stiamo recuperando diversi giocatori".

Nei ‘dintorni’ del Ravenna c’è profumo di playoff. Per il tecnico giallorosso è ancora troppo presto parlare di obiettivi: "Non è il momento di pensare alla classifica, né ai playoff – afferma –. È un campionato un po’ strano. La quota salvezza si è alzata. Nell’ultima giornata ci sono stati risultati inaspettati, ed è la dimostrazione di quanto sia un girone equilibrato. Forse, proprio questo, è il bello. Ogni partita è tutt’altro che scontata".

Le buone notizie riguardano D’Orsi, che torna nell’undici titolare, e Tabanelli, che aumenterà il minutaggio, partendo comunque ancora dalla panchina. A centrocampo avanza Lisi, mentre Ndreca comincerà anche lui dalla panchina dopo il positivo impiego fuori ruolo delle ultime settimane. I fari sono puntati sulla difesa che, sabato scorso, ha neutralizzato uno dei capocannonieri del girone (Recino), e che oggi se la dovrà vedere con l’altro, ovvero Fall: "È un giocatore molto insidioso, ha realizzato 16 reti, e ha un compagno di reparto altrettanto pericoloso come Perna, che ne ha segnati 9. Come abbiamo fatto con Recino sabato scorso, dovremo tenerli d’occhio. Del resto, affrontiamo la squadra che ha segnato più di tutte – conclude – , vale a dire 51 reti. Sul piano difensivo dovremo fare una partita perfetta e molto attenta".

All’andata finì 3-3, con doppietta (ed eurogol) di Tabanelli, e con pareggio di Perna all’80’. La formazione del Ravenna (5-3-2): Venturini; Grazioli, Tafa, Milani, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Lisi; Marangon, Guidone.