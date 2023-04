"Il Ravenna si gioca tutto in due gare"

"Negli ultimi 30 metri avremmo dovuto essere più decisi e, sportivamente, più ‘cattivi’". Akileu Ndreca cerca di spiegare il motivo per cui il Ravenna ci ha lasciato le penne anche contro il Carpi. Il successo nel derby di Forlì sembrava aver riportato il sereno, e invece il Ravenna è caduto di nuovo fra le mura amiche, dopo la deludente performance pre pasquale contro la Bagnolese. Il ventitreenne attaccante albanese ha poi approfondito il tema: "Non c’è molto da dire, la sfida contro il Carpi è stata decisa dagli episodi. Nel 1° tempo, abbiamo fatto molto bene, giocando una partita equilibrata. Poi, ad inizio ripresa, siamo calati un po’. Abbiamo perso le distanze e concesso qualcosa. Lì, purtroppo, si è concretizzato il solco. Siamo andati sotto 1-2 con un rigore che presenta molti dubbi. Poi abbiamo provato a riorganizzarci, ma il 3° gol avversario ci ha letteralmente tagliato le gambe". Il Ravenna ha giocato ancora una volta in emergenza (Rinaldi, Grazioli e Spinosa infortunati; Abbey squalificato), dovendo poi fronteggiare il forfait di Magnanini in corso d’opera (problema muscolare da valutare in vista della trasferta di domenica a Pistoia).

Ndreca si è così adattato ad un ruolo spurio, fra centrocampo e attacco: "Abbiamo tanti giocatori fuori causa. Spinosa si è fatto male di nuovo, mentre Tabanelli non si era allenato per tutta la settimana. Il mio ruolo? Ho giocato a centrocampo e in attacco. Il mister è stato costretto a fare questa scelta. Ormai però ci sono abituato ad essere impiegato fuori ruolo, non è stata la prima volta. In ogni caso sono sempre pronto per dare una mano alla squadra in qualsiasi momento". Il bilancio dell’attaccante di Scutari è comunque positivo: "Alla resa dei conti, abbiamo fatto bene, anche con tanti assenti fra i titolari, ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che tra l’altro sarebbero stati fondamentali per la nostra classifica. Adesso non ci sono alternative. Dobbiamo concentrarci sulle ultime 2 gare della ‘stagione regolare’. Senza fare troppi calcoli, per garantirci l’accesso ai playoff ci mancano 4 punti, da conquistare contro Pistoiese e Lentigione".

Non sarà facile. La concorrenza è spietata. Real Forte Querceta, Forlì e Corticella incombono a -1. Col Ravenna sono 4 le squadre per gli ultimi 2 posti della griglia playoff. Si comincia dal match contro gli orange; sfida che, nel corso degli anni, ha coperto in maniera trasversale tutte le categorie, dalla serie B, ai playoff di C1, fino ai dilettanti. Mister Gadda, che rientra da squalifica al pari di Abbey, continua ad avere nella manica Ndreca: "Da quando sono arrivato al Ravenna – ha concluso l’attaccante giunto al mercato di riparazione dalla Clodiense – sono sempre stato bene, sia fuori, sia dentro il campo. Ho trovato un gruppo meraviglioso che si allena davvero tanto bene. Poi ho trovato mister Gadda, un allenatore che mi ha dato fiducia".