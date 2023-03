Il Ravenna torna ad allenarsi quasi al completo

Rinaldi e Grazioli infortunati; capitan Guidone squalificato; Pipicella al rientro in gruppo da oggi. È questo, in estrema sintesi, lo stato di sevizio della rosa giallorossa alla ripresa degli allenamenti di stamane, in vista dell’anticipo di sabato, alle 15, a Budrio contro il Mezzolara. Mister Gadda continuerà dunque ad avere qualche problema di ‘alternative’, ma potrà comunque dormire sonni tranquilli, rispetto alle emergenze che ha dovuto gestire, soprattutto nel mese di febbraio.

Dopo la sosta, il Ravenna torna dunque a sudare. Da preparare c’è il testacoda col Mezzolara. I bolognesi, che all’andata espugnarono il Benelli 2-3, regalando il primo dispiacere a mister Gadda, costituiscono una autentica mina vagante. La formazione di mister Nesi (7 ko nelle 13 gare del ritorno) è reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte consecutive, ed è sprofondata in zona playout, ma, fra le mura amiche, gli scalpi sono stati prestigiosi. Allo ‘Zucchini’ di Budrio, il Mezzolara ha infatti battuto Prato e Forlì; e ha imposto il pari a Pistoiese, Aglianese, Giana e United Riccione. Il Ravenna dovrà tenere gli occhi apertissimi. Prima del rush finale contro le tre big (Forlì, Carpi e Pistoiese), ci sono appunto da affrontare le pericolanti Mezzolara e Bagnolese (penultima della classe) che, all’andata, fecero entrambe bottino pieno.

A metà della prossima settimana è atteso poi il terzo (e definitivo) grado di giudizio sul ricorso pendente a proposito di Forlì-Pistoiese 2-0. Se il Collegio di garanzia del Coni dovesse dar torto al Forlì, la partita si rigiocherebbe. Ai biancorossi – attualmente terzi con 53 punti, a + 3 sui giallorossi – verrebbero tolti i 3 punti conquistati sul campo. Il Ravenna scavalcherebbe virtualmente il Forlì, con cui però dovrà giocare lo scontro diretto. In ballo ci sono punti importanti per i playoff, ma, in particolare, per la griglia degli stessi playoff. Posto che Pistoiese (65) e Giana (64) sono difficilmente raggiungibili; Forlì e Ravenna si giocano allora il terzo posto che, in pratica, vale il vantaggio del fattore campo della semifinale. Nel frattempo, la giornata di sosta del campionato di serie D, ha permesso di dare un’occhiata a qualche ex giallorosso. È stata la domenica di Simone Saporetti. L’attaccante ravennate, che lo scorso anno segnò 30 in serie D col Ravenna di Dossena, è ora protagonista al Renate, prelevato a gennaio dal Trento (19 presenze, 5 reti) e voluto proprio dal suo ex allenatore, che ne aveva apprezzato e doti. Nel match vinto 2-0 contro il Padova, Saporetti, al 32’ della ripresa, ovvero un solo minuto dopo essere entrato, ha firmato il gol del raddoppio (primo centro stagionale con la maglia dei brianzoli dopo 11 presenze di cui 5 da titolare) con un gol di tacco da antologia. Il Renate, dopo essere stato anche ridosso delle prime, è ora settimo in zona playoff.