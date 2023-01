Il Ravenna Women contro Trento cerca il riscatto

Una vera ripartenza, a tutti gli effetti. Dopo il mese di stop natalizio, torna la serie B di calcio femminile, con il Ravenna Women impegnato (ore 14,30) al "Soprani" di San Zaccaria contro il Trento, formazione al momento impelagata in piena zona retrocessione. Al contrario le giallorosse, dopo aver inanellato tre vittorie importanti per classifica e morale, hanno chiuso il 2022 con tre sconfitte consecutive – Torres, Cittadella e Chievo – senza segnare. Una tendenza che va assolutamente invertita. Le trentine, in trasferta, hanno ottenuto 1 solo punto su sei partite giocate grazie allo 0-0 di Tavagnacco. Nelle prime quattro trasferte Rosa e compagne non avevano segnato neppure un gol lontano dalle mura amiche ma nelle ultime due, pur rimediando altrettante sconfitte (Genoa e Lazio), hanno realizzato ben 4 reti. La svolta offensiva è arrivata anche grazie all’esperta Alessandra Tonelli, in grado di segnare la bellezza di 5 gol nelle ultime cinque partite, ed è rimasta a secco solo nell’ultima sconfitta rimediata in casa contro San Marino. Dunque, Trento è un avversario, seppur neopromosso, da rispettare per la sua buona crescita nel corso della stagione: certamente Ravenna in casa ha sempre brillato, con 3 vittorie e 1 pareggio, con Napoli seconda forza del torneo. Programma 13ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Napoli, Brescia-Tavagnacco, Lazio-Cesena, Ravenna-Trento, San Marino-Chievo, Sassari Torres-Trani, Ternana-Cittadella, HellasVerona-Genoa. Classifica: Lazio 29; Napoli 27; Cesena, Ternana 26; Cittadella 25; ChievoVerona 23; San Marino, Brescia 18; HellasVerona 16; Ravenna 14; Arezzo 12; Tavagnacco 11; Sassari Torres 9; Trento, Genoa 8; Trani 0.

u.b.