Il Ravenna Women riparte dopo la pausa E prova a ritrovare la vittoria con Trento

Dopo quasi un mese, della lunghissima pausa natalizia, torna il campionato cadetto di calcio femminile e per il Ravenna Women si tratta di un gennaio di un’importanza vitale. Infatti, dopo tre vittorie consecutive – Brescia, Tavagnacco e Trani – sono arrivate anche tre sconfitte consecutive, contro Sassari Torres (del tutto inaspettata), Cittadella e ChievoVerona. Sconfitte segna segnare neppure una rete: tutto ciò ha portato le giallorosse bizantine dal settimo al decimo posto, con un vantaggio di 6 punti sulla zona retrocessione. Ovvero la terz’ultima posizione detenuta al momento da Trento e Genoa in coabitazione mentre l’ultimo posto è dell’Apulia Trani, ancora a quota 0 e quasi impossibilitata ormai a raggiungere la quota salvezza.

Le ravennati devono disputare ancora tre giornate del girone e per due volte a fila giocheranno tra le mura amiche del ‘Soprani’ di San Zaccaria e si troveranno di fronte formazioni abbordabili come Trento e Arezzo mentre l’ultima di andata faranno visita al Verona. Le tre sconfitte hanno allontanato le ravennati dalla zona tranquilla anche se alcune assenze importanti hanno pesato in maniera considerevole, soprattutto sul risultato di Sassari: una sconfitta (0-2) riscattata solo parzialmente dalla prestazione col Cittadella che pure ha vinto 1-0. Chiudere il 2022 col pesante ko di Verona col Chievo (0-4) certamente non ha aiutato a passare al meglio la sosta.

Tuttavia la società ha deciso di correre ai ripari, per l’esiguità delle rosa, e ha ottenuto in prestito dalla Juventus la francese – di origine italiana – Sara Ventura. Proveniente dal Lione, dopo alcuni gravi infortuni, è tornata in campo e ha passato la prima parte della stagione nel Chievo, prima di ripartire verso Torino ed essere girata al Ravenna. Farà parte della squadra che domenica affronterà il Trento in una sfida fondamentale per la classifica romagnola: con una vittoria le ultime tre resterebbero decisamente lontane e si potrebbe giocare con l’Arezzo, nel turno successivo, senza troppi patemi. Ravenna ha mostrato un grande carattere: tutte le vittorie, tranne quella col Trani, sono arrivate in rimonta. Tuttavia, a fronte di una difesa da categoria, l’attacco sta faticando con soli 12 reti segnate in 12 giornate, uno dei più asfittici della cadetteria. Classifica serie B (12ª giornata): Lazio 29; Napoli 27; Cesena, Ternana 26; Cittadella 25; ChievoVerona 23; San Marino, Brescia 18; HellasVerona 16; Ravenna 14; Arezzo 12; Tavagnacco 11; Sassari Torres 9; Trento, Genoa 8; Trani 0.

Ugo Bentivogli