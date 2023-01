"Il rigore? Una topica clamorosa dell’arbitro"

Aprire l’anno e inaugurare il girone di ritorno con lo stesso risultato con cui si era chiusa l’andata. Piove sul bagnato per il Ravenna. Dal ko di Lentigione a quello di Prato (per 3-1), non c’è soluzione di continuità. Tante le attenuanti. Dalle assenze ad un arbitraggio imbarazzante. Ma gli alibi servono a poco. La formazione di mister Gadda è scivolata nelle retrovie della classifica a +4 dalla zona playout, una posizione impensabile a inizio stagione. I playoff sono ancora ad una distanza abbordabile, ma – a parte la concorrenza che appare spietata – c’è da fare i conti con limiti strutturali (non necessariamente, e comunque non solo tecnici) evidenziati a più riprese.

Giorgio Capece ha provato ad analizzare il 7° ko stagionale: "Sinceramente, il Ravenna in difficoltà, almeno nel 1° tempo, non l’ho visto. Anzi, ho avuto la sensazione che potessimo sbloccare il risultato da un momento all’altro e andare pure in vantaggio. Abbiamo avuto tante opportunità, mentre il Prato ha avuto solo l’occasione del palo, tra l’altro su un rimpallo fortuito – ragiona il centrocampista –. Al rientro in campo dopo l’intervallo, l’impressione di tutti è stata che si potesse vincere la partita, anche perché abbiamo avuto molte più occasioni noi. Senza dimenticare la mole di azioni organizzate e proposte".

Purtroppo però, la difesa giallorossa ha incassato altre 3 reti, che portano il computo parziale a quota 30: "È anche vero che, di fronte, avevamo una buona squadra, da affrontare in trasferta. Nel 2° tempo il Prato ha sbloccato il risultato in maniera fortuita, su azione di calcio d’angolo. Poi c’è stato il rigore ‘inventato’. La topica è stata clamorosa, non so proprio come si faccia a concedere un penalty di quel genere. Sull’1-0 sono convinto che si sarebbe potuto rimontare il passivo...".

Per il trentunenne play marchigiano, non tutto è da gettare: "Nonostante la giornata negativa, ci siamo comunque proposti in avanti con coraggio, purtroppo però non siamo stati capaci di evitare il gol del 3-0. Il 1° tempo è stato positivo, ma gli eventi hanno caratterizzato la partita. Le mie condizioni? Sto bene fisicamente, ma adesso contano solo i risultati e il bene della squadra. Le questioni individuali vengono in un secondo momento". Capece ha fatto anche autocritica: "Cosa sta mancando? Per quello che riusciamo a creare, dobbiamo finalizzare molto di più. Ecco cosa ci manca, la concretezza. Con quello che abbiamo fatto vedere a Prato, avremmo dovuto andare al riposo in vantaggio. La fiducia resta, l’ho sempre detto fin dal mio arrivo a Ravenna. Questa squadra è forte e sono sicuro che arriveremo dove ci compete". Domenica al Benelli è in arrivo lo Scandicci, terzultimo della classe, in serie utile da 3 turni, reduce dall’1-1 casalingo contro il Lentigione, e avversario col coltello fra i denti, alla ricerca di punti per evitare la retrocessione.