Il Russi cambia volto all’intervallo. Da 1-4 a 5-4: blitz a Sant’Agata Bolognese

Inizio vittorioso di stagione per il Russi Calcio a 5 che si impone 5-4 a Sant’Agata Bolognese nella prima partita della Coppa Divisione. I galchetti vincono grazie ad un secondo tempo sontuoso dopo una prima frazione molto difficile. Il primo tempo, infatti, la prima frazione è tutta dei bolognesi, più aggressivi sulla palla, più veloci nelle ripartenze e più concentrati. Il parziale all’intervallo è 4-1 per i locali grazie alla doppietta di Peralta nonchè alle reti di Bahi e Panariello. L’unica rete degli arancioneri è di Michelacci per il momentaneo 1-1. Nella ripresa il tecnico ravennate Bottacini cambia qualcosa e il Russi o da ribaltare completamente la partita vincendo 5-4, grazie ai gol di Michelacci, Bolotti e ancora Michelacci. Sul 4-4 il Russi vuol vincere la gara e il successo arriva grazie al poker di Michelacci con un tiro libero che spiazza il portiere.