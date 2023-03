Il Russi cerca il riscatto

Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, il campionato di Eccellenza ‘spende’ domani, alle 14.30, le gare della giornata n.32. Al termine della regular season mancano 7 turni. Tre partite in 8 giorni si faranno comunque sentire nelle gambe dei protagonisti.

Tropical Coriano-Sanpaimola. Entrambe le squadre hanno concreti interessi di classifica. I padroni di casa devono gestire un tesoretto di 5 punti sulla zona playout. Gli ospiti invece – annunciati peraltro in grande spolvero, reduci da 4 vittorie di fila e da 6 risultati utili consecutivi – sono tornati al 3° posto, ad appena 3 lunghezze dalla piazza d’onore, che dà diritto agli spareggi. Il poker di successi costituisce già una grande motivazione, oltre a quella determinata dalla classifica. La formazione di mister Orecchia, vera e propria sorpresa della stagione, punta tutto sulla trazione offensiva, grazie al miglior attacco del girone con 54 reti (Bonavita vice cannoniere con 19 reti, poi Simone Alessandrini a quota 10 e Derjai a 9).

Valsanterno-Russi. Quello di Borgo Tossignano è un vero testacoda. Per i padroni di casa, quartultimi in zona retrocessione e con 9 punti da rimontare sulla zona playout, è qualcosa che, al di là della matematica, va molto vicino all’ultima spiaggia. Dal canto proprio, i falchetti sono in cerca di rilancio. L’incredibile ko interno di mercoledì contro il Medicina (gol partita subìto al 51’ della ripresa), ha fatto scivolare la formazione di mister Farneti al 4° posto, a -4 dalla zona playoff, che comunque è ancora raggiungibile. Di positivo c’è stato il ritorno al gol di Saporetti (5 reti in stagione), ma gli occhi sono tutti puntati su Salomone, capocannoniere del girone B con 21 gol.

Classe-Victor San Marino. La formazione di mister Davide Succi non può più andare troppo per il sottile. Capolista o non capolista, servono punti – possibilmente 3 – per rimontare il -5 dalla zona salvezza. Ricevere la prima della classe costituisce tuttavia uno stimolo importante. I biancorossi (2 punti nelle ultime 5 giornate) sono in leggera flessione. Andrà sfruttato il fattore campo, così come la andrà ritrovata la vena realizzativa dei vari Fogli (12 reti), Tavolieri (7), Merciari e Frisari (5). Del Duca Grama-Comacchiese. È una sfida fra deluse, tenute in gioco solo ed esclusivamente dalla matematica. Ma è anche una sfida fra squadre in cerca di un obiettivo di minima. I padroni di casa, ultimi a quota 13 (peggior difesa con 66 gol incassati e peggior attacco con 17 reti segnate) nonché reduci da 8 ko nelle ultime 9 gare, puntano ad abbandonare l’ultima scomodissima posizione. Gli estensi invece, terzultimi a quota 16, cercheranno di raggiungere il Valsanterno, che è a +5.