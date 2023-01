Il Russi chiude primo l’andata Ma il primato è diviso con Recanati

Tempo di bilanci per il girone D di serie B del torneo di futsal con la conclusione del girone d’andata, sabato scorso. Non ha giocato il Russi capolista, che ha riposato. Tuttavia i Falchetti sono stati raggiunti in testa dal Recanati che ora divide il primato con i ravennati a 27 punti. Due campioni d’inverno, dunque, anche se i marchigiani hanno vinto in casa la gara di andata per 5-4 proprio alla prima giornata e, dunque, le due formazioni si ritroveranno sabato prossimo a Russi, per inaugurare il girone di ritorno. In realtà, in questo torneo 2022-23, con la riforma dei campionati, è sufficiente, per entrare nella nuova serie A2, ottenere le prime tre posizioni di ogni girone mentre 4ª, 5ª e 6ª e le quattro migliori settime, parteciperanno ai playoff che completeranno le 31 formazioni promosse in quella che sarà la terza serie nazionale. Per il Russi ci sono comunque 6 punti di vantaggio sulla quarta, il Futsal Ancona, battuto 4-3 tra le mura amiche nel girone d’andata. Un girone d’andata caratterizzato, per il quintetto di Bottacini, dall’imbattibilità casalinga, dal miglior attacco con 64 gol (nonché la miglior differenza reti, +17) e ormai da due mesi senza sconfitte. Tra l’altro i ravennati giocheranno in casa contro le due rivali dirette per l’alta classifica, Recanati e Ternana, due delle tre squadre capaci di battere gli arancioni nell’andata (la terza è Corinaldo) ma sempre lontano da Russi. Serie B, girone D. Classifica (13º giornata): Russi, Recanati 27; Ternana 23; Ancona 21; P. Picena 20; Dozzese, Buldog Lucrezia 19; Grifoni 15; Cus Ancona, Corinaldo, Cerreto d’Esi, Eta Beta 11; Cus Macerata 2.

u.b.