Il Russi gagliardo piega Reggio Emilia Venerdì gara tre

In serie D grande reazione del Basket Club Russi che si aggiudica la seconda gara dei playout contro il La Torre Reggio Emilia vincendo 66-56 (16-14; 31-29; 45-45) davanti al proprio pubblico, pareggiando la serie (Porcellini con 18 il top scorer). Tutto si deciderà venerdì alle 21.15 a Reggio Emilia dove chi perderà retrocederà in Promozione. In Promozione Il Lusa Basket Massa Lombarda regola Medicina 74-63 (24-17; 37-39; 56-55) anche in gara 2 (22 punti per Orlando) e vola in semifinale dove affronterà una tra San Lazzaro e Tigers Forlì, serie sull’1-1. È invece con le spalle al muro il Faenza Basket Project sconfitto 78-72 (23-20; 44-36; 59-48) in casa dagli Hornets Bologna. I faentini dovranno vincere gara 2 in programma giovedì alle 21.15 a Bologna per conquistare la ‘bella’ in calendario domenica alle 21.15 a Faenza. Il tabellone dei quarti di finale: PGS Welcome Bologna – Tiberius Rimini (serie 0-1); Faenza – Hornets Bologna (0-1); San Lazzaro – Tigers Forlì (1-1); Massa Lombarda – Medicina (passa il turno Massa Lombarda).