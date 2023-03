Il Russi riceve il Classe

Nel campionato di Eccellenza si giocano domani, alle 14.30, le gare della giornata n.29 (decima del girone di ritorno). Al ‘Bucci’ di Russi va in scena un derby dai grandi contenuti.

Russi-Classe. È una sfida che mette di fronte squadre con obiettivi diversi, ma il pronostico non è così scontato. I falchetti – miglior attacco del girone con 48 reti messe a segno – sono al 3° posto con 54 punti e hanno ancora nel mirino la zona spareggi, occupata dal Medicina, che dista solo 3 lunghezze. L’undici di mister Farneti, reduce da 2 pareggi esterni consecutivi contro Sanpaimola e Pietracuta, non sta attraversando il miglior momento e dovrà rinunciare allo squalificato Ferretti. Nelle ultime 6 giornate, il bilancio parla di 2 sconfitte (Granamica e Progresso), 3 pareggi e una sola vittoria, con appena 6 punti raccolti sui 18 a disposizione. Gli ospiti potrebbero dunque approfittarne, ma servirà una gara accorta. Il Classe – 15° con 32 punti, in piena zona playout, a -4 dalla zona salvezza – dovrà pensare anche alla classifica. La formazione di mister Succi (terza peggior difesa con 51 reti incassate), si è comunque rimessa in carreggiata. Nelle ultime 7 giornate, è andata a punto 6 volte. Nelle ultime 4 uscite, ha confezionato 3 ‘clean sheet’. Ciò significa che la fase difensiva è stata ‘registrata’. Mancherà lo squalificato Licka. Di fronte si troveranno anche bomber particolarmente prolifici. I padroni di casa propongono Salomone, ovvero il capocannoniere dei girone con 21 reti. Il Classe risponde con la vena di Fogli (11) e con quella di Tavolieri (7), che però è infortunato. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, con 2 vittorie per parte e 2 pareggi. All’andata, il Russi espugnò Classe 3-1 con rete di Garavini e doppietta di Brigliadori; per i padroni di casa segnò Tavolieri.

Sanpaimola-Medicina. È una sfida d’alta quota anche quella in programma al ‘Buscaroli’ di Conselice. I padroni di casa sono annunciati in ripresa. Il 4° posto a quota 52, a -5 dalla zona spareggi, non è un assillo. L’obiettivo diventa ora la valorizzazione dei prodotti del vivaio. Gli ospiti invece inseguono al 6° posto con 46 punti, e sono reduci da 3 risultati utili consecutivi, dopo il disastroso periodo post vacanze natalizie (2 pareggi e 3 ko nel mese di gennaio). All’andata, il colpo corsaro del Sanpaimola lo firmò Derjai.

Granamica-Del Duca Grama. I numeri dei ravennati (penultimi con 13 punti) dicono che la zona playout dista 15 lunghezze. La stretta realtà dice invece che servirà trovare stimoli supplementari per dare un senso al finale di stagione. La trasferta sul campo della formazione di Minerbio (sesta a quota 46) non è delle più ‘morbide’. All’andata, il Granamica espugnò 0-3 Castiglione di Ravenna.