Dopo l’infortunio di Coppa, il Russi torna a volare nel girone D della serie B di futsal. I Falchetti, infatti, travolgono 6-0 la Ternana quarta in classifica e dunque una delle rivali per ottenere la serie A2 – passano le prime tre – nel prossimo torneo. I padroni di casa dettano tempi e giocate su una Ternana che lotta ma è sempre in difficoltà sulle sortite romagnole. Ad andare in gol per primo è capitan Gurioli, poi Garbin insacca il 2-0, punteggio con cui si va al riposo. Nella ripresa segna subito Spadoni, seguito poi da Michelacci, Cianciulli e ancora Spadoni che realizza il 6-0 finale. Non fortunata la Ternana che colpisce due volte la traversa e trova sulla sua strada un Masetti insuperabile. Col pari casalingo del Recanati (2-2 con Potenza Picena), ora è la Dozzese a inseguire il Russi e contendergli il primo posto nel girone.

Classifica: Russi 40; Dozzese 34; Recanati 32; Ternana, Buldog Lucrezia 29; P. Picena 28; Futsal Ancona 25; Cerreto d’Esi 20; Corinaldo, Grifoni 18; Cus Ancona, Eta Beta 14; Cus Macerata 2.

u.b.