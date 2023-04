Il Russi vuole consolidare il primato

A quattro giornate dal termine della regular season del girone D della serie B di futsal, il Russi ha già compiuto appieno il suo dovere, ottenendo aritmeticamente la qualificazione alla prossima serie A2. Ma, visto che l’appetito vien mangiando, i Falchetti vogliono conservare assolutamente il primo posto e per farlo devono vincere anche oggi (ore 16,30) alla Palestra della scuola materna Fratelli Cervi di Macerata contro il Cus. I marchigiani non dovrebbero essere un ostacolo insormontabile, visto che sono ultimi in classifica e ancora non hanno vinto una gara ma solo 3 pari. Programma serie B, girone D (23ª giornata): Corinaldo-Eta Beta e Cus Ancona-Futsal Ancona (ore 15); Cerreto d’Esi-P. Picena e Buldog Lucrezia-Recanati (ore 16); Cus Macerata-Russi (ore 16,30); Dozzese-Grifoni (ore 17,30). Riposa: Ternana. Classifica: Russi 52; Dozzese 43; Recanati, Ternana 36; Buldog Lucrezia, P. Picena 35; Futsal Ancona 30; Cerreto d’Esi 27; Corinaldo 21; Grifoni 19; Cus Ancona 17; Eta Beta 14; Cus Macerata 3.

u.b.