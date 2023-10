Il San Potito stecca lo scontro diretto. San Pancrazio a punteggio pieno

Nel girone M di Seconda resta a punteggio pieno il solo Palazzuolo che vince 2-1 lo scontro diretto tra due delle tre prime a Bagnacavallo contro il San Potito, cui non basta la rete del solito Taroni: decisivi per gli ospiti i gol di Bini e Sartoni Marchi. Resta comunque in scia il Bagnara, costretto al pari interno (1-1) dalla Vis RF Faventia e ora a 2 punti dalla capolista. Primo successo in Seconda per la neopromossa Centro Erika Lavezzola: 2-0 alla Riolese. Nel girone N ancora a punteggio pieno Vecchiazzano e San Pancrazio, capace di vincere sul campo della Gs Romagna per 2-1 grazie ai gol nel primo tempo di Allegretti e Dell’Anno. Alle spalle delle due big il Marina Amatori, capace di vincere 3-0 sul campo dei forlivesi del Real: a segno Costantini, Dall’Agata e Valdinoci. Risultati Seconda Categoria (3ª giornata).

Girone M: C. Guelfo-Bagnacavallo 2-2, Bagnara-Vis Faventia 1-1, B. Tuliero-San Rocco 3-2, C. Erika-Riolese 2-0, Conselice-Vita 3-3, Only Sport-R. Voltanese 4-2, S. Potito-Palazzuolo 1-2. Classifica: Palazzuolo 9; Bagnara 7; Only Sport, S. Potito, B. Tuliero 6; Bagnacavallo, Vita, C. Guelfo, Vis Faventia 4; C. Erika, Riolese, S. Rocco 3; Conselice 1; R. Voltanese 0.

Girone N: F. Zarattini-S. Zaccaria 7-0, Fiumanese-Dep. Roncadello 0-0, Gs Romagna-S. Pancrazio 1-2, Godo-St. Rossa 0-6, Low Street-P. Fuori 0-0, Real-Marina 0-3, Valmontone-Vecchiazzano 1-2. Classifica: Vecchiazzano, S. Pancrazio 9; Marina 7; St. Rossa 6; P. Fuori 5; Dep. Roncadello, Gs Romagna, F. Zarattini, Low Street, Fiumanese 4; Valmontone 3; Real, Godo 0; S. Zaccaria -1.

u.b.