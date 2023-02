Il San Zaccaria a meno due dalla vetta

Rosicchia due punti il San Zaccaria che torna a due lunghezze dalla capolista Edelweiss fermata sul 3-3 dal Palazzuolo: anzi sono stati i forlivesi a ottenere il pari al 3’ di recupero con Mingozzi, dopo essere stati in svantaggio 1-3. Grande battaglia a San Zaccaria con i locali subito sotto al 1’ per mano di Fancello (12º gol), poi i biancorossi volano 3-1 ma il Godo di Saverio Ferrara (foto), non si arrende e accorcia le distanze con Tunde mantenendo la gara in bilico sino al termine: tuttavia il San Zaccaria alla fine la spunta 3-2 e si mantiene in corsa per il primo posto. Non molla neppure il Low Street Ponte Nuovo che batte 3-0 il Gs Romagna grazie anche al 17º gol in campionato di Marcello Andalò: i ravennati restano così a 5 punti dall’Edelweiss Jolly, perfettamente in corsa per il primato e la promozione diretta. Nella zona calda tutte formazioni ravennati: cadono San Potito (0-2 col San Pancrazio) e Brisighella (3-5 col Porto Fuori) e restano a 10 punti, staccate di 5 lunghezze dalla coppia formata da Lugo e Gs Romagna. Intanto questa sera (ore 20,30) si recupera la gara valida per la 16ª giornata tra Palazzuolo e Fornace Zarattini, rinviata lo scorso 29 gennaio per il maltempo. Nel girone I prosegue il grande momento del Real Faenza che si impone largamente (4-0) sull’Atletico Murri grazie ad una tripletta di Kane Racine Karasse, cui va aggiunto il gol di Verdolini. Il Real resta terzo a 2 punti dal Tozzona Pedagna che non molla e regola 3-0 il Borgo Tuliero, ancora ai margini della zona calda. A secco il Bagnara che, tuttavia ottiene un buon pari (0-0) in casa dello Sporting Valsanterno.

Classifiche Seconda Categoria (18ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 41; S. Zaccaria 39; Low Street 36; Modigliana 34; F. Zarattini*, Palazzuolo* 26; Godo 24; P. Fuori 20; S. Pancrazio 18; Vecchiazzano 17; Lugo, Gs Romagna 15; Brisighella, S. Potito 10. Girone I: Dozzese 48; T. Pedagna 38; R. Faenza 36; Bagnara 31; O. Claterna 30; Sp. Pianorese 25; Jcr Juvenilia 24; Sp. Valsanterno 23; Murri, C. Guelfo 19; B. Tuliero 18; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 12.

u.b.