Tante le gare importanti oggi in Seconda categoria. Il San Zaccaria, secondo, ospita il Godo e deve ripartire dopo la sconfitta con la capolista Edelweiss, impegnato col Palazzuolo, che mercoledì recupera la gara col Fornace Zarattini. In coda Brisighella e San Potito (contro Porto Fuori e San Pancrazio) devono evitare passi falsi. Nel girone I, dopo il turno di recupero, la miglior ravennate è diventato il Real Faenza che affronta, da favorita, il Murri. Trasferta ostica per il Bagnara a Casalfiumanese, proibitiva per il Borgo Tuliero a Imola col Tozzona. Seconda Categoria (18ª giornata, ore 14,30). Girone M: Brisighella-P. Fuori, Low Street-Gs Romagna, Modigliana-Lugo, Palazzuolo-Edelweiss Jolly, S. Zaccaria-Godo, S. Potito-S. Pancrazio, Vecchiazzano-F. Zarattini. Classifica girone M: Edelweiss Jolly 40; S. Zaccaria 36; Low Street 33; Modigliana 31; F. Zarattini*, Palazzuolo* 25; Godo 24; P. Fuori 17; Vecchiazzano 16; S. Pancrazio, Lugo, Gs Romagna 15; Brisighella, S. Potito 10. Girone I: C. Guelfo-Atl. Mazzini, Dozzese-St. Azzurra, Jcr Juvenilia-S. Lazzaro, O. Claterna-Sp. Pianorese, R. Faenza-Murri, Sp. Valsanterno-Bagnara, T. Pedagna-B. Tuliero. Classifica: Girone I: Dozzese 45; T. Pedagna 35; R. Faenza 33; Bagnara 30; O. Claterna 27; Sp. Pianorese 25; Sp. Valsanterno 22; Jcr Juvenilia 21; Murri 19; B. Tuliero, C. Guelfo 18; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 13; Atl. Mazzini 11.

u.b.