Il San Zaccaria passa a Lugo Salvezza, vince il Borgo Tuliero

È rimasto invariato in vetta, nel girone M di Seconda Categoria, il divario tra i forlivesi dell’Edelweiss Jolly e il San Zaccaria che deve recuperare una gara ma è ancora staccato di 7 punti. Infatti entrambe hanno vinto: l’Edelweiss ha battuto 4-1 il San Potito che pure era passato per primo in vantaggio con Cristofori, il San Zaccaria ha espugnato Lugo 3-2. Non tragga in inganno il risultato finale: infatti i biancorossi ospiti conducevano 3-0 sino a 8’ dal termine. Non tiene il passo delle prime due e scivola a 9 punti, il Low Street Ponte Nuovo, costretto al pari (1-1) dal Godo rimontato grazie al gol di Ricciardi. Sempre nel girone M, questa sera (alle 20,30) il Palazzuolo recupera la prima delle tre partite non disputate in casa: oggi contro il Brisighella. Nel girone I, invece, non è stata una gran giornata per le ravennati che hanno perso terreno nei confronti delle prime due. Infatti il Bagnara ha ceduto in casa 0-2 alla Juvenilia mentre il Real Faenza si è dovuto arrendere 1-0 allo Sporting Pianorese. L’unico successo delle formazioni bizantine, ma davvero importante in chiave salvezza, è stato quello del Borgo Tuliero, capace di vincere 3-2 lo scontro diretto con la Stella Azzurra. I faentini, raggiunti due volte, hanno segnato a inizio ripresa il rigore decisivo con Calonici, all’ottava marcatura stagionale, la sesta dagli undici metri. Programma Seconda Categoria (22ª giornata, ore 14,30). Girone M: Brisighella-Modigliana, F. Zarattini-Gs Romagna, Low Street-S. Zaccaria, Palazzuolo-Lugo, S. Pancrazio-P. Fuori, S. Potito-Godo, Vecchiazzano-Edelweiss Jolly. Classifica: Edelweiss Jolly 53; S. Zaccaria* 46; Low Street 44; Modigliana* 43; F. Zarattini* 30; Palazzuolo***, Godo 29; P. Fuori 26; Vecchiazzano 23; S. Pancrazio, Gs Romagna* 21; Lugo 15; S. Potito 11; Brisighella* 10. Girone I: B. Tuliero-Bagnara, Dozzese-S. Lazzaro, Jcr Juvenilia-Atl. Mazzini, R. Faenza-O. Claterna, Sp. Valsanterno-C. Guelfo, St. Azzurra-Murri, T. Pedagna-Sp. Pianorese. Classifica: Dozzese 54; T. Pedagna* 44; R. Faenza* 37; Bagnara* 32; Jcr Juvenilia, O. Claterna 30; Sp. Valsanterno, Sp. Pianorese 29; Murri 28; B. Tuliero 24; C. Guelfo 23; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 16; Atl. Mazzini* 15.

u.b.