Il Santagata affronta la prima della classe Trasferta ostica domani contro il Pontelagoscuro

Dopo aver travolto la capolista, il Savio è chiamato, nel girone G di Prima, al sempre ostico derby di Faenza contro la Virtus. Il Savarna, che deve ancora recuperare la gara di Riolo, gioca a Castel del Rio, in uno scontro diretto per accedere agli spareggi promozione. A proposito di Riolo Terme, l’ultima della classe è impegnata a Fusignano, contro il Real che in settimana ha recuperato la gara non disputata col Civitella, e ha ottenuto un positivissimo 3-3. Nel girone F, tutte in trasferta le ravennati con sfide assai complicate. Il Santagata Sport, gioca in casa della capolista Pontelagoscuro mentre Frugesport e Conselice affronteranno rispettivamente il Berra, quinto, e il Galeazza, secondo. Programma 18ª giornata (ore 14,30). Girone G: Pol. 2000-A. Romagna, Bagnacavallo-Civitella, C. Rio-Savarna, Pianta-Castrocaro, R. Fusignano-R. Terme, S. Vittore-S. Rocco, V. Faenza-Savio. Oggi: Carpena-Fontanelice.

Classifica: S. Vittore 39; Fontanelice 36; Pianta, Civitella 35; Savio 31; Carpena, C. Rio 25; Savarna 23; A. Romagna 22; V. Faenza 21; Bagnacavallo 20; R. Fusignano 19; S. Rocco, 16; Pol. 2000 14; Castrocaro 10; R. Terme 6. Girone F: Berra-Frugesport, Consandolo-Basca, Funo-Vaccolino, Galeazza-Conselice, Pontelagoscuro-Santagata Sport, Reno Molinella-Fly S. Antonio, Tresigallo-Gallo. Oggi: Centese-Bondeno. Classifica: Pontelagoscuro 42; Galeazza, Consandolo, Centese 34; Berra 32; Basca, Frugesport 24; Bondeno, Reno Molinella, Santagata Sport 23; Fly S. Antonio 22; Gallo 20; Funo 14; Tresigallo 13; Conselice 7; Vaccolino 3.

u.b.