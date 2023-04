Il Santagata lotta ancora per evitare i playout

Mancano tre turni ai trenta previsti per la Prima Categoria, un campionato lungo e sempre combattuto. Nei due gironi nei quali sono state inserite le formazioni ravennati, c’è grande battaglia, sia in testa sia in coda. Nel girone F si è giocato il recupero della gara dell’ultimo turno non disputata per il maltempo tra Frugesport e Bondeno. Alla fine si sono imposti i ferraresi 2-0 con un gol per tempo di Riccardo Vaccari, salito a 10 gol in stagione. I ravennati, scavalcati in classifica dagli avversari, hanno così sprecato la grande occasione per salire al quinto posto assieme al Berra, anche se il distacco dalla seconda è tale che ben difficilmente chiunque arrivi al quinto posto, potrà giocare i playoff con la solita franchigia dei 7 punti di distacco.

A secco Riccardo Longari, bomber del Frugesport che con 18 gol insegue il titolo di capocannoniere: ora in vetta c’è Thomas Govoni del Galeazza 19 reti. In coda, invece, già retrocesso il Conselice – ha 9 punti dal Tresigallo ma è in svantaggio negli scontri diretti – il Santagata Sport lotta per evitare i playout: al momento ha gli stessi punti del Fly Sant’Antonio, ma sarebbe salvo direttamente, visto il vantaggio nel doppio confronto in campionato. Nel girone G, invece, il Savio è secondo e perfettamente in corsa per la promozione diretta: gli adriatici, esattamente come il Fontanelice, hanno 2 punti di ritardo dalla capolista Pianta e alla penultima giornata ci sarà lo scontro diretto in casa della Pianta, dunque per i biancoazzurri anche la possibilità con tre vittorie di arrivare primi, visto il vantaggio negli scontri diretti sul Fontanelice (0-2 e 3-1).

In coda, invece, ci sono praticamente solo formazioni ravennati: già retrocesso – ed è la seconda consecutiva – il Riolo Terme, gli farà compagnia il Castrocaro, mentre San Rocco e Bagnacavallo si giocano probabilmente il terz’ultimo posto anche se i faentini, pur indietro di 3 punti, hanno un calendario favorevole. Classifiche 27ª giornata. Girone G: Pianta 58; Savio, Fontanelice 56; Civitella 55; S. Vittore 54; V. Faenza 38; Carpena 37; A. Romagna 35; R. Fusignano, Savarna 34; C. Rio 32; Pol. 2000 21; Bagnacavallo 28; S. Rocco 25; Castrocaro 16; R. Terme 12. Girone F: Centese, Consandolo 56; Galeazza 54; Pontelagoscuro 53; Berra 43; Bondeno 42; Reno Molinella, Frugesport 40; Basca 38; Gallo 37; Fly, Santagata Sport 32; Tresigallo 27; Funo 22; Conselice 18; Vaccolino 3.

u.b.