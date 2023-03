Il Savio cade dopo otto vittorie Fatale la gara col Civitella

Nel girone G di Prima il Savio, non perdeva dal 18 dicembre (2-3 col Real Fusignano) ma cade in casa 1-2 col Civitella dopo 8 vittorie consecutive. La partita è decisa a metà ripresa dal 2-0 di Monti: troppo tardi arriva il gol su rigore di Antonellini. Così il Savio scivola al quarto posto a -4 dalla capolista Pianta, capace di vincere in rimonta 2-1 con il Real Fusignano, passato a condurre con Bandini. La prima, ribalta poi tutto, prima con un rigore di Fedele poi, con la rete di Bibbò. Nel girone F, il Frugesport si impone 3-1 a Vaccolino anche grazie alla seconda rete in campionato di Ahmed Nadir. Con questo successo i gialloneri tornano a -5 dai playoff a 5 giornate dal termine. Termina, invece, a reti bianche il derby Conselice-Santagata Sport. Risultati 24ª giornata. Girone G: Pol. 2000-Savarna 5-1 (8’ pt e 39’ pt rig. Calviello, 36’ st Noschese (S), 39’ st Filipi, 42’ st Boschetti, 47’ st Filipi), A. Romagna-R. Terme 1-1 (3’ st Vitiello (RT), 10’ st Santamaria), Carpena-C. Rio 1-1, Fontanelice-Castrocaro 4-2, Pianta-R. Fusignano 2-1 (8’ pt Bandini (RF), 31’ pt rig. Fedele, 33’ st Bibbò), S. Vittore-Bagnacavallo 2-0 (22’ st Totaro, 32’ st Amoruso), Savio-Civitella 1-2 (17’ pt Benini (C), 30’ st Monti (C), 45’ st rig. Antonellini), V. Faenza-S. Rocco 2-1 (37’ pt Frabetti (VF), 40’ st F. Bardi (VF), 47’ st Timoncini). Classifica: Pianta 53; S. Vittore, Fontanelice 50; Savio 49; Civitella 46; Savarna, V. Faenza 34; C. Rio, Carpena 31; A. Romagna 29; Pol. 2000, R. Fusignano 27; Bagnacavallo 26; S. Rocco 21; Castrocaro 16; R. Terme 11. Girone F: Berra-Pontelagoscuro 0-1, Centese-Consandolo 0-1, Conselice-Santagata Sport 0-0, Funo-Reno Molinella 2-1, Galeazza-Fly S. Antonio 2-0, Gallo-Basca 2-1, Tresigallo-Bondeno 2-0, Vaccolino-Frugesport 1-3 (2’ pt Nadir, 28’ pt Negrini, 10’ st Miano (V), 33’ st Tagliaferri). Classifica: Centese 52; Pontelagoscuro 51; Consandolo 50; Galeazza 47; Berra 42; Frugesport 37; Gallo 35; Basca 34; Bondeno, Reno Molinella 33; Santagata Sport 28; Fly 25; Tresigallo 23; Funo 21; Conselice 14; Vaccolino 3. u.b.