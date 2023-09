Il Savio fa sul serio, primo blitz Virtus Faenza

Restano in quattro in vetta, nel girone G di Prima: San Vittore, Carpena e Modigliana, nonché anche la ravennate Savio, al secondo 2-0 nel torneo, questa volta nel derby col Santagata Sport: a segno ancora Andrea Antonellini e Andrea Scortichini. Il Frugesport cede 2-3 in casa al Modigliana: rimasto in dieci, pareggia allo scadere con Zuccarino ma subisce il gol che vale la sconfitta al 96’ per mano di Roselli. Nel girone E, primo successo (2-1), in rimonta, della Virtus Faenza in casa della neopromossa Tozzona Pedagna grazie alle marcature di Balducci e Montevecchi, tutti nel finale. Risultati 2ª giornata.

Girone G: Edelweiss-Carpena 0-1, Frugesport-Modigliana 2-3 (5’ st Bangoura (F), 23’ st e 26’ st Baldoni, 45’ st Zucccarino (F), 51’ st Roselli), Meldola-A. Romagna 1-0 (14’ pt Giacomuzzi), Pianta-S. Sofia 1-0, R. Fusignano-Pol. 2000 1-3 (7’ pt C. Salceanu, 7’ st Filipi, 8’ st N. Giulini (RF), 35’ st Giulianini), S. Vittore-F. Ghiaia 6-0 (2’ pt M. Totaro, 17’ pt Tumidei, 25’ pt Gazzoni, 26’ pt Domenichini, 25’ st Farneti, 42’ st M. Lelli), Santagata Sport-Savio 0-2 (12’ pt Antonellini, 20’ st Scortichini), Sp. Predappio-Savarna 1-1 (36’ pt Tani (SP), 38’ pt aut. Sansone). Classifica: Carpena, Modigliana, S. Vittore, Savio 6; Meldola, Pianta, Edelweiss, A. Romagna, F. Ghiaia, Frugesport, Pol. 2000 3; Sp. Predappio, Savarna 1; S. Sofia, R. Fusignano, Santagata Sport 0.

Girone E: Ceretolese-Petroniano 1-2, La Dozza-Porretta 3-0, C. S. Pietro-Basca 3-3, Pontevecchio-Utd. Montefredente 3-2, R. Casalecchio-Dozzese 0-2, S. Imolese-S. Benedetto 0-3, T. Pedagna-Virtus Faenza 1-2 (5’ st Roncassaglia (T), 16’ st Balducci, 41’ st Montevecchi), Valsetta-C. del Rio 2-2. Classifica: S. Benedetto, Petroniano, Pontevecchio 6; Basca 4; Ceretolese, R. Casalecchio, Utd. Montefredente, Virtus Faenza, La Dozza, Dozzese, Sesto Imolese 3; C. del Rio, Valsetta, C. S. Pietro 1; T. Pedagna, Porretta 0.

Ugo Bentivogli