Il Savio non si ferma: ora è terzo I punti dalla vetta sono quattro

Continua il momento magico del Savio nel girone G: vince 3-1 il derby con l’Azzurra, grazie ad una doppietta di Tani, sale al terzo posto e resta in lizza per la vittoria a soli 4 punti dalla Pianta, corsara 3-1 a Riolo Terme. Ottimo punto (1-1) del Real Fusignano in casa del Civitella, terzo prima dello scorso turno. Nel girone F cade il Frugesport dopo 16 risultati utili consecutivi: l’ultima sconfitta il 2 ottobre contro il Pontelagoscuro. La Centese vince a Fruges 2-1 in rimonta dopo il gol di Bangoura ma quanti rimpianti per i ravennati, vicini anche al 2-0. Risultati 21ª giornata. Girone G: A. Romagna-Savio 1-3 (35’ pt rig. Tani, 40’ pt rig. Furfari (AR), 18’ st Tani, 27’ st Alexa), C. Rio-V. Faenza 0-1 (22’ st Merendi), Castrocaro-S. Vittore 1-3, Civitella-R. Fusignano 1-1 (30’ pt rig. Pasi (RF), 30’ dt Ricci Frabattista), Fontanelice-Pol. 2000 1-0 (20’ st Baldisserri), R. Terme-Pianta 1-3 (7’ pt Rossi, 9’ pt Zaccherini (RT), 24’ st Bibbò, 35’ st Gori), S. Rocco-Carpena 2-1 (42’ pt rig. Gamberi (SR), 2’ st Succi (SR), 7’ st rig. Fantini), Savarna-Bagnacavallo 1-1 (45’ pt Valli (S), 15’ st Camara). Classifica: Pianta 47; S. Vittore 46; Fontanelice, Savio 43; Civitella 42; V. Faenza 30; Savarna 28; C. Rio 27; Carpena, R. Fusignano 26; A. Romagna 25; Bagnacavallo 22; S. Rocco 21; Pol. 2000 18; Castrocaro 16; R. Terme 9. Girone F: Basca-Pontelagoscuro 2-0, Bondeno-Funo 1-0, Conselice-Gallo 0-0, Fly S. Antonio-Consandolo 1-3, Frugesport-Centese 1-2 (28’ pt Bangoura (F), 33’ pt Cioni, 44’ pt Mantovani), Reno Molinella-Tresigallo 2-0, Santagata Sport-Berra 0-3 (10’ pt e 41’ pt Granata, 21’ pt Benetti), Vaccolino-Galeazza 1-2. Classifica: Pontelagoscuro, Centese 46; Consandolo 43; Berra 42; Galeazza 41; Basca 33; Frugesport 31; Bondeno, Reno Molinella 29; Gallo 28; Santagata Sport 24; Fly 22; Funo, Tresigallo 17; Conselice 12; Vaccolino 2. u.b.