Il Savio punta al primato col Faenza Il Frugesport ospita il Galeazza

In attesa dei due recuperi di mercoledì – Virtus Faenza-Fontanelice e Pianta-Castel del Rio – torna in campo il girone G di Prima. Il Savio, secondo a 1 punto dalla capolista Pianta (una gara in meno) gioca oggi a Faenza col San Rocco: gli adriatici puntano al primato, i manfredi a evitare gli ultimi tre posti che portano alla retrocessione diretta. Potrebbe essere il Savarna del capocannoniere del girone D’Amico (15 gol sin qui) a fare un favore al Savio, visto che affronta in casa la Pianta ed è in un buon momento di forma, dopo aver travolto a domicilio l’ex primatista San Vittore. Interessante il derby di Bagnacavallo con la squadra di casa opposta alla Virtus Faenza, in ottimo stato di forma. Si gioca tanto, in chiave salvezza, la Pol. 2000 impegnata sul campo della rivale Castrocaro. Trasferte anche per Real Fusignano (a Castel del Rio) e Azzurra Romagna, a Fontanelice. Nel girone F, dopo aver perso 2-0 il recupero a Gallo, il Frugesport ospita il Galeazza del capocannoniere Govoni (18 gol) mentre Santagata Sport e Conselice cercano punti rispettivamente con Funo e Vaccolino.

Programma 23ª giornata (ore 14,30). Girone G: Bagnacavallo-V. Faenza, C. Rio-R. Fusignano, Castrocaro-Pol. 2000, Civitella-S. Vittore, Fontanelice-A. Romagna, R. Terme-Carpena, Savarna-Pianta. Oggi: S. Rocco-Savio. Classifica: Pianta* 47; S. Vittore, Savio 46; Fontanelice* 43; Civitella 42; Savarna 31; V. Faenza* 30; Carpena 29; A. Romagna 28; C. Rio*, R. Fusignano 27; Bagnacavallo 23; S. Rocco, Pol. 2000 21; Castrocaro 16; R. Terme 9. Girone F: Basca-Centese, Consandolo-Tresigallo, Fly S. Antonio-Berra, Frugesport-Galeazza, Reno Molinella-Pontelagoscuro, Santagata Sport-Funo, Vaccolino-Conselice. Oggi: Bondeno-Gallo. Classifica: Centese 49; Pontelagoscuro 47; Galeazza, Consandolo 44; Berra 42; Basca 34; Bondeno, Reno Molinella 32; Frugesport, Gallo 31; Santagata Sport 24; Fly 22; Tresigallo 20; Funo 18; Conselice 12; Vaccolino 2.

u.b.