Il Savio scavalcato dalla Pianta

Serate di recuperi in Prima e Seconda Categoria. Il Savio era alla finestra nel girone G di Prima: dopo aver conquistato il primato i ravennati dovevano comunque aspettare la gara (della 22ª giornata) tra la Pianta e il Castel del Rio. Ebbene i forlivesi non hanno lesinato impegno e hanno travolto gli avversari 4-0 grazie anche alla doppietta di Simone Fedele: con questi tre punti i gialloblù sono tornati a condurre il girone seppur con 1 solo punto sul Savio, in grado di recuperarne 5 alla Pianta e ben 15 al San Vittore, all’inizio del girone di ritorno. Nell’altro recupero, buon pari (1-1) della Virtus Faenza che sfidava il Fontanelice, terzo in classifica, del bomber Luca Gatti in grado di segnare il suo 17º gol stagionale. La rete di Gatti nel finale ha rimontato quello di metà ripresa di Frabetti. Nel girone M di Seconda, invece, il Palazzuolo ha vinto 1-0 (gol di Marco Menichetti) col Brisighella la prima delle tre partite ancora da disputare, rinviate per il maltempo. Classifica Prima Categoria, girone G: Pianta 50; Savio 49; S. Vittore, Fontanelice 47; Civitella 43; Savarna 34; V. Faenza 31; C. Rio, Carpena 30; A. Romagna 28; R. Fusignano 27; Bagnacavallo 26; Pol. 2000 24; S. Rocco 21; Castrocaro 16; R. Terme 10.

u.b.