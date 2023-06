Il Savio si gioca tutto a Corticella Sfida playoff da dentro o fuori

Dentro o fuori. È la sfida che attende oggi (si gioca alle 18,30) il Savio nel primo turno dei playoff regionali di Prima Categoria, opposto al "Biavati" di Bologna allo Junior Corticella, formazione seconda piazzata nel girone E e vittoriosa negli spareggi promozione del suo gruppo. Si gioca sul sintetico, campo di casa dello Junior mentre sul vicino campo in erba va normalmente in scena il Corticella – doppia matricola per la stessa società – che ha appena vinto i playoff del girone D di serie D, sognando anche il ripescaggio tra i professionisti. Il Junior Corticella ha disputato un ottimo campionato, tanto da non disputare neppure le semifinali dei playoff per i 23 punti di vantaggio sulla quinta classificata e nella finale ha sconfitto 2-1 il Montombraro. In campionato, tuttavia, si è scontrato con l’ingiocabile Felsina, capace di vincere il torneo con 80 punti, figli di 25 vittorie e 5 pareggi. Proprio il Junior Corticella è stata la prima squadra a fermare sul pari (2-2) il Felsina, dopo 13 vittorie consecutive, pareggio bissato anche nel ritorno (0-0). Si gioca in gara secca: in caso di parità al 90’ si disputeranno i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità il passaggio del turno verrà deciso dai calci di rigore. Una curiosità: ad allenare la squadra bolognese è l’ottimo tecnico Fabrice Cavina, figlio del noto attore Gianni, scomparso poco più di un anno fa. Programma quarti playoff regionali (ore 16,30): Borgonovese-Quattro Castella, Utd. Carpi-Casalese, Junior Corticella-Savio (ore 18,30), Centese-Morciano.