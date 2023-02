Il Selene va ancora a tutta Sconfitto il Basket club Russi

Serie D. Continua a suon di vittorie la marcia del Selene Sant’Agata nella Poule Promozione, che premierà le prime quattro con la qualificazione ai play off. Il Selene ha battuto il Basket Podenzano 57-51 (13-10; 26-25; 44-39) al termine di una gara molto combattuta. Perde invece il Basket Club Russi, impegnato nella Poule Salvezza, crollato 59-76 (18-18; 33-37; 43-61) in casa del Benedetto 1964 Cento. Nella prossima giornata il Selene ospiterà venerdì alle 21-15 gli Star Bologna, mentre il Russi giocherà sabato alle 20.45 in casa con la Scuola Basket Reggio Emilia. Sant’Agata: Montaguti 9, Scaccabarozzi 2, Valgimigli 15, Cristofani 5, Montigiani 2, Piazza 13, Del Zozzo 1, Dalpozzo M. 2, Morigi, Bessan 8. All.: Dalpozzo D. Russi: Vistoli 7, Cirillo 3, Laghi 15, Porcellini 13, Licchetta 2, Samorì 5, Kertusha 8, Galletti 2, Rinchiuso 4. All.: Tesei La classifica del girone F di Poule Promozione: Granarolo B., Villanova Tigers e S. Agata 6; Podenzano, Vignola e Audace Bologna 4; Stars Bologna 2; Scuola Basket Cavriago 0. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Argenta e Voltone Monte S. Pietro 8; Russi e Novellara 4; La Torre Reggio E.a, Stella Rimini, Atl. Bologna e Benedetto 1964 Cento 2.

Promozione. Doppia vittoria per le ravennati, sempre più protagoniste del campionato. Il Lusa Massa Lombarda continua a non conoscere sconfitte: nell’ultimo turno ha superato il Sunrise Rimini con un netto 68-52 (16-11; 31-25; 47-37). Bene anche il Faenza Basket Project, che resta seconda insieme ai Tigers Forlì, grazie alla vittoria sul campo della Libertas Green Forlì per 62-58 (11-15; 34-31; 44-47). Nel prossimo turno Faenza sarà di scena giovedì alle 21.20 al PalaBubani contro la Santarcangiolese mentre il Lusa riceverà sabato alle 21 i Tigers. Il tabellino di Massa Lomb.: Ugulini 6, Spinosa 8, Lanzillotti ne, Pietrini 28, Dalla Malva, Orlando 7, Delvecchio 17, Brignani, Filippini, Montanari 2, Berardi ne. All.: Panizza. Faenza: Santini 18, Marziali, Troni 12, Santo 6, Anghileanu 1, Boero 19, Pezzi, Melandri, Fabbri, Bulzacca 6. All.: Vespignani Classifica: Massa Lomb. 28; Tigers 2014 Forlì e Faenza 24; Tiberius Rim. 18; Lib.Green Forlì e Eagles Morciano 14; Sunrise Rimini 12; Spo. Cattolica e Aics Fo. 10; Santarcangiolese e S.Patrignano 6; Bellaria 2.

Serie C Tutto semplice per il Faenza Basket Project contro il CSI Sasso Marconi, regolato con un netto 61-46 (24-11; 39-18; 52-33). Una vittoria che permette alla capolista di restare a punteggio pieno dopo 11 giornate. Le faentine sono scese in campo ieri sera nella terza di ritorno in casa del Basket Village Granarolo (ore 21.30), mentre il Capra Team giocherà sabato alle 21 in casa con la Fortitudo Zecchi Bologna. Faenza: Morsiani 12, Bornazzini, Fiorani 2, Panzavolta 6, Bandini 4, Spataro 5, Bertozzi, Porcu 18, Georgieva 17, Agostinelli 6, Chiarini, Bassi. All.: Sferruzza Classifica: Faenza 22; Monte S. Pietro 18; Vis Rosa Ferrara 14; Peperoncino Lib.Castello D’Argile 12; CSI S. Marconi e Bologna Basket School 10; Capra Team Ravenna e B. Village Granarolo 8; Fortitudo Academy Bo. 4; Aics Fo. 0.

Luca Del Favero