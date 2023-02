Il Selene Sant’Agata batte Stars Bologna 69-57 (17-16; 35-34; 47-46) gli Stars Bologna e va in fuga insieme ai Tigers Villanova. Cade invece Russi in casa con Reggio Emilia perdendo 57-64 (14-19; 26-39; 40-48). Il tabellino di Sant’Agata: Montaguti 4, Scaccabarozzi, Valgimigli 12, Montigiani 8, Piazza 16, Del Zozzo 6, Dal-pozzo M. 4, Morigi 3, Bessan 2. All.: Dalpozzo D.

Il tabellino di Russi: Laghi 6, Cervellara 4, Galletti 6, Ba-saglia 11, Bamba, Samorì, Cirillo 5, Rinchiuso, Senni 14, Porcellini 5, Licchetta, Vistoli. All.: Tesei La classifica del girone F di Poule Promozione: Villanova Tigers e Sant’Agata 8; Granarolo Basket e Audace Bolo-gna 6; Podenzano e Vignola 4; Stars Bologna e Scuola Ba-sket Cavriago 2. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Argenta e Voltone Monte San Pietro 10; Russi, Novellara, La Torre Reggio Emilia e Benedetto 1964 Cento 4; Stella Rimini e Atletico 2. PROMOZIONE Il Lusa Basket Massa Lomabrda si aggiudica 71-58 (22-14; 36-31; 60-40) il big match con i Ti-gers Forlì restando a punteggio pieno e fa un regalo al Faenza Basket Project, salito al secondo posto grazie alla vittoria per 84-56 con la Santarcangiolese, approfittando del ko dei forlivesi.

A Massa ha esordito come allenatore Solaroli che ha preso il posto di Panizza, esonerato per divergenze con i giocatori nonostante avesse vinto tutte le partite disputate. Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 7, Spinosa 5, Pie-trini 23, Montanari ne, Dalla Malva 2, Asioli 4, Orlando 4, Delvecchio 19, Brignani 4, Rivola 3, Castelli, Berardi. All.: Solaroli Classifica: Massa Lombarda 30; Faenza 26; Tigers 2014 Forlì 24; Tiberius Rimini 18; Eagles Morciano e Libertas Green Forlì 16; Sunrise Rimini 14; Aics Forlì 12; Sporting Cattolica 10; Santarcangiolese e San Patrignano 6; Bellaria 2.