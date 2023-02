Il Solarolo anticipa

In Promozione, si giocano in questo weekend le gare del 21° turno. Nel girone D, l’anticipo di oggi alle 15, propone un scontro al vertice Solarolo-Atletico Castenaso. I padroni di casa, privi dello squalificato Menicucci e in serie utile da 3 turni dopo i 2 ko consecutivi che li hanno allontanati dalla vetta, restano al 2° posto a -7 dalla capolista. I felsinei invece inseguono un gradino più sotto a 2 punti di distanza. Domani alle 14.30 si giocano le altre sfide. Il campo principale è il ‘Romeo Neri’ di Faenza dove la formazione di casa, settima in classifica, punta al risultato di prestigio, ospitando la capolista Massa Lombarda, reduce da 6 vittorie di fila, ma priva dello squalificato Hysa. All’andata decise la rete di Braccioli a favore del Massa Lombarda, dopo un’ora di gioco. I bianconeri sono anche in vantaggio nel computo degli ultimi 28 scontri diretti, con 11 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Fra tanti scontri al vertice, potrebbe essere la giornata propizia per il San Pietro in Vincoli che, 3° a -8 dalla vetta, riceve la visita del fanalino di coda Argentana.

Un pertugio per rientrare in zona playoff lo cerca anche la Reno che, in trasferta, non vince da novembre, e che cercherà di infrangere il tabù a Castel San Pietro Terme. È invece un derby delicatissimo quello che il Cotignola affronta, ricevendo la visita dello Sparta Castel Bolognese. I padroni di casa, in piena zona retrocessione a -1 dalla zona playout, hanno racimolato appena 4 punti nelle ultime 12 giornate. Il Fosso Ghiaia, col lutto al braccio ricordare l’improvvisa scomparsa di Giorgio Franchini, storico dirigente,deve amministrare il +4 sulla zona pericolo, e ospita la Portuense. Nel girone E, il Cervia, scivolato in zona playout, ma con una gara da recuperare dopo il rinvio del match di domenica scorsa a Mercato Saraceno, ha servita su un piatto d’argento la possibilità di riprendere la marcia verso la salvezza, ricevendo la visita del Misano che.