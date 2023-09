Il top della pallavolo da spiaggia pronto a dar spettacolo al Fantini

Dopo il grande spettacolo dell’Ironman dello scorso week end, sulla spiaggia di Cervia arriva un altro grande evento di sport internazionale. Fino a domenica infatti, il Fantini Club – tempio del beach volley italiano – torna alle origini, ovvero alla pallavolo da spiaggia con la tappa ‘Futures’ del World Beach ProTour 2023 della Fivb, massimo circuito internazionale della disciplina sulla sabbia. Dopo il rinvio dello scorso maggio a causa dell’allerta meteo per l’alluvione, Cervia ospita questa settimana un appuntamento di beach volley di buon livello, con atleti e atlete provenienti da 16 nazioni. Esaurite le qualificazioni di ieri pomeriggio, da stamattina alle 8.30, fino alle 19, si entra nel vivo col tabellone a 16 coppie ad eliminazione. In campo maschile, gli azzurri Marchetto-Windisch sono la testa di serie n.1. A seguire, i tedeschi Lorenz-Kulzer e i lettoni Bedritis-Rinkevics. Nutrita è la pattuglia italiana nel main draw, con Dal Corso-Viscovich al n.4 del seeding, Abbiati-Andreatta al n.7, e il lavezzolese Giacomo Spadoni (unico romagnolo in campo) che, in coppia col modenese di origini lettoni Krumins, è al n.11. In campo femminile, la coppia da battere è quella elvetica Bentele-Lutz, ma le azzurre sono numerose e agguerrite, a cominciare dalle sorelle Reka e Viktoria Orsi Toth, n.2 del seeding, oltre a Ditta-Sestini (n.5), Tallevi Diotallevi-Godenzoni (n.6) e Mattavelli-Mancinelli (n.10). Attenzione anche alle lituane Ebere-Konstantinova (n.3). Domani, sempre dalle 8.30 alle 19, sono in calendario le gare degli ottavi e dei quarti di finale, mentre domenica dalle 9 alle 14.30 sono in programma le semifinali e le finali dei due tabelloni. L’ingresso è libero per tutti i giorni di gara.

Le fasi finali potranno essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma web volleyballworld. L’evento è realizzato con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cervia e grazie alle partnership con Technogym, Sammontana, Bper Banca, Amadori, Levissima, Sg Energia, Citroen e Sportur Club Hotel. Va anche ricordato che, al Fantini, nel 1984, fu disputato il primo torneo ufficiale in Europa di beach volley. A vincerlo fu Angelo Squeo in coppia con Massimo Penteriani.