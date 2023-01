Il torneo all’Eudora

La squadra Under 17 del Capra Eudora Basket Ravenna (foto) vince il Memorial Fabbri, torneo disputatosi ad inizio gennaio a Rimini e a Santarcangelo, prestigioso torneo giovanile. Le ravennati sono state invitate dagli organizzatori dato che al torneo partecipano soltanto selezioni regionali (in questa edizione c’erano Toscana, Piemonte, Lazio, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), tra l’altro Under 15. L’Eudora ha chiuso il girone con quattro vittorie in cinque partite battendo 41-39 il Piemonte, 59-45 il Lazio, 44-42 la Toscana e 54-46 l’Emilia Romagna. L’unica sconfitta è arrivata con il Friuli Venezia Giulia (45-40). La classifica finale: Eudora Ravenna 8; Lazio, Toscana, e Piemonte 6; Friuli Venezia Giulia 4; Emilia Romagna 0. Questo il roster dell’Eudora: Gaia Alessandri, Maria Cristina Babini, Melissa Balaj, Emma Carli, Giulia Cavassi, Chiara Cavina, Caterina Ciuffoli, Elena Ciuffoli, Lucia Dragoni, Diva Giorgini, Goodness Onyekwere, Julia Pochayivska, Lucia Scopa, Matilde Venturi. Allenatore: Emanuele Belosi Assistenti Anna Chiara Natali e Marco Fabbri