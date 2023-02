Impresa del Savarna in trasferta Piegato il San Vittore 4-2

Il maltempo ha funestato la giornata calcistica e sono stati tre i rinvii nei due gironi di Prima. Tra le gare giocate, l’impresa di giornata, nel girone G, è sicuramente quella del Savarna, capace di vincere 4-2 in casa dell’ex capolista San Vittore grazie anche alla 15ª rete di D’Amico, ora capocannoniere solitario. Rinviata la gara della Pianta, il Savio – vittorioso 3-1 sul Castrocaro – ora si ritrova secondo a 1 solo punto dalla capolista, affiancato al San Vittore dopo aver recuperato ai cesenati, in 7 partite, ben 13 punti. Nel girone F doppia sconfitta 1-0 per Conselice (col Bondeno) e Santagata Sport, a Galeazza. Risultati 22ª giornata. Girone G: Pol. 2000-R. Terme 3-2 (3’ pt e 20’ st rig. Calviello (P2000), 3’ st Filipi (P2000), 15’ st Tramonte, 28’ st Rivola), A. Romagna-S. Rocco 2-1 (14’ pt Marangoni (A), 15’ pt Furfari (A), 18’ pt Gamberi), Carpena-Civitella 2-1, R. Fusignano-Bagnacavallo 2-2 (23’ pt e 23’ st Bandini (RF), 38’ st Camara, 47’ st I. Ndiaye), S. Vittore-Savarna 2-4 (7’ pt Tassani, 28’ pt D’Amico, 12’ st Domenichini (SV), 14’ st Morelli, 35’ st Dall’Agata (SV), 38’ st Cassani), Savio-Castrocaro 3-1 (20’ pt Scarpelli (S), 4’ st Scortichini (S), 10’ st Bezzi (S), 17’ st Valli). Rinviate: Pianta-C. Rio e V. Faenza-Fontanelice. Classifica: Pianta* 47; S. Vittore, Savio 46; Fontanelice* 43; Civitella 42; Savarna 31; V. Faenza* 30; Carpena 29; A. Romagna 28; C. Rio*, R. Fusignano 27; Bagnacavallo 23; S. Rocco, Pol. 2000 21; Castrocaro 16; R. Terme 9. Girone F: Berra-Reno Molinella 0-1, Centese-Fly S. Antonio 3-2, Conselice-Bondeno 0-1 (40’ pt Sovilj), Funo-Basca 0-0, Galeazza-Santagata Sport 1-0 (20’ st Bompani), Pontelagoscuro-Consandolo 1-1, Tresigallo-Vaccolino 2-0. Rinviata: Gallo-Frugesport. Classifica: Centese 49; Pontelagoscuro 47; Galeazza, Consandolo 44; Berra 42; Basca 34; Bondeno, Reno Molinella 32; Frugesport 31; Gallo 28; Santagata Sport 24; Fly 22; Tresigallo 20; Funo 18; Conselice 12; Vaccolino 2.

u.b.