In A1 o un passo indietro? L’E-Work pensa al futuro

Sono giorni intensi in casa E-Work, nei quali il club sta decidendo il proprio futuro. La società è ancora indecisa se iscriversi alla serie A1 o se fare un passo indietro in A2 magari scambiando il titolo con una squadra che non riesce a salire, anche se ci potrebbe essere l’ipotesi (remota) di ripartire dalla serie B con le giovani. La sensazione è che prima di metà maggio non ci saranno novità se non addirittura al termine dei playoff di A2. Il problema ovviamente riguarda il budget, che comunque sarà inferiore a quello di questa stagione, perché oltre ai soliti adempimenti, ci saranno in aggiunta gli aumenti delle tasse federali e i costi che porterà la riforma del diritto sportivo. Uno scenario che colpirà soprattutto le piccole società come Faenza. Le prime ad alzare bandiera bianca sono state Crema e Lucca che cederanno il proprio titolo sportivo di A1 (le lombarde ad una società di Roma legata all’Eurobasket) e in futuro saranno tante altre a decidere di ridimensionarsi, non potendo più competere ad alti livelli dal lato economico. La riforma dei campionati femminili che partirà dalla stagione 202526 porterà ad una serie A1 elite con 12 squadre dove ci saranno Schio, Bologna, Venezia e le altre big, assolutamente inaffrontabile per società dal budget ‘normale’ come Faenza, ad una A1 a 12 squadre che sarà una sorta di secondo torneo nazionale, e ad una A2 a 24 con due gironi da 12. Una riforma voluta per provare a rilanciare il basket femminile che da anni ha poco interesse mediatico a livello nazionale, ma che colpirà le piccole squadre. Che interesse avrà infatti una società come Faenza o Moncalieri a disputare una A1 elite contro corazzate sapendo già in partenza di non essere competitiva a livello finanziario e tecnico, dovendo così subire quasi sempre pesanti passivi? Meglio ridimensionarsi dalla prossima stagione, una valutazione che stanno facendo tanti club in vista di una vera e propria rivoluzione del basket femminile che porterà a dare visibilità soltanto ai club con ambizioni in Italia e in Europa e con un elevato budget. Un epilogo che era scontato visto l’andamento del movimento negli ultimi dieci anni, come scontata era la finale scudetto tra Bologna e Schio che partirà sabato. San Giovanni Valdarno è invece retrocessa perdendo contro Moncalieri di 31 punti in gara 1 e di 18 in gara 2, confermando di essere la peggiore delle squadre ai playout.

Luca Del Favero