In acque marchigiane il Cico 2023. Bravi i ragazzi del Centro velico di Punta Marina

Si conclude oggi, di fronte al litorale anconetano, il Cico 2023, il Campionato Italiano Classi Olimpiche. In acqua anche cinque atleti del Centro Velico Punta Marina, con la Classe Ilca (l’ex Laser) ai quali si aggiungono due partecipanti della classe Hansa, sport paralimpico. Impegnati nella classe Ilca6 maschile, i cinque del Centro di Punta Marina, stanno lottando per ottenere il miglior risultato possibile. A due giornate dal termine della competizione, il migliore è Raffaele Montanari in 27ª posizione, seguito da Andrej Sabatini (42º), Diego Rollini (53º), Diego Montanari (60º) e Matteo Rimondi (62º). Presente anche un atleta del Centro Velico Ravennate, Riccardo Cecchetto (31º) che con i sette del CV Punta Marina e al riminese Bianchi, formano la flotta della XI Zona Fiv. Tutti e sette sono seguiti da Francesco Pontone, allenatore squadra ILCA del Centro Velico Punta Marina ma anche della associazione Marinando, che da anni offre opportunità e occasioni sportive, ludiche e di crescita alle persone diversamente abili.