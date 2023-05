In Argentina Collinelli chiude all’ottavo posto tra i giovani ciclisti

Luca Collinelli è in Argentina con la nazionale azzurra e ha partecipato alla seconda edizione del Tour Internacional de Catamarca, la prima delle due corse a tappe che il portacolori del Team Technipes #inEmiliaRomagna affronta dall’altra parte dell’Oceano, l’altra sarà la Vuelta a Formosa Internacional. Il ravennate, figlio del campione olimpico Andrea e fratello della campionessa del mondo Juniores Sofia, si è piazzato al 70º posto nella prima tappa del Tour de Catamarca, chiudendo in 4 ore 54’ 23’’ a circa 15’ dal vincitore Santiago Montenegro Narvaez. È giunto poi 99º nella seconda tappa vinta in volata da Quaranta e 68ª nella terza, prima di chiudere la quarta frazione col miglior risultato, un ventesimo posto con lo stesso tempo del vincitore, ancora l’azzurro Quaranta. Alla fine il ciclista ravennate ha conquistato un ottimo 8º posto nella classifica finale riservata ai giovani mentre si è piazzato 62º in quella assoluta vinta da Miguel Angel Lopez Moreno.

u.b.