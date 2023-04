In piscina il trofeo ’Camprini’ In vasca l’asso Federico Poggio

Alla ‘Gambi’ di Ravenna è in programma oggi il 30° trofeo ‘Camprini’ per Esordienti A e B, e il 39° trofeo Endas per Ragazzi, Juniores ed Assoluti. L’evento cui sono iscritte 22 squadre da tutta Italia per un totale di 1.200 atleti, è organizzato dall’Endas nuoto Ravenna, ed è il primo aperto al pubblico dopo le limitazioni covid, oltre ad essere probabilmente l’ultimo alla ‘Gambi’, in attesa dei lavori per la nuova piscina a 10 corsie. Il momento clou è previsto alle 17, quando, per i 100 rana, scenderanno in vasca l’attuale campione italiano Federico Poggio (foto) che, in occasione degli ultimi assoluti ha strappato il pass per i Mondiali di Fukuoka, e Simone Cerasuolo, bronzo nei 50 rana agli ultimi Mondiali di Melbourne. La sfida sui 100 rana maschili sarà preceduta dai 100 rana femminili, che vedrà alla partenza Arianna Castiglioni, recente medaglia di argento agli ultimi assoluti, anche lei trasferitesi quest’anno alla corte di Cesare Casella all’Imolanuoto.