Intesa tra Umbro e Ravenna Cup

Sarà uno sponsor tecnico d’eccezione, quello che affiancherà la Ravenna Cup, ovvero la Umbro Italia. Grazie all’accordo biennale con la Futuri Campioni Events, Umbro Italia supporterà la Ravenna Cup nei tre tornei calcistici che si disputeranno tra aprile e settembre, in qualità di sponsor ufficiale. Grazie all’accordo siglato con l’agenzia Futuri Campioni Events, che opera sia in Italia sia in Europa, i migliori calciatori delle scuole calcio dilettantistiche di ogni età e sesso arriveranno da ogni parte del mondo per disputare i tre tornei in programma: "Ravenna Junior e Woman Cup", "Ravenna European Cup" e "Ravenna Top Cup". "Il Ravenna Cup – afferma il teamwear e sponsorship manager di Umbro Italia, Luigi Boccia – a nostro avviso, è uno dei migliori tornei sullo scenario nazionale e internazionale. Siamo impegnati da circa due anni in un percorso che ci avvicini ai giovani calciatori, attraverso partnership con accademie selezionate, nonchè la sponsorizzazione di eventi allineati alla nostra visione del calcio". La Ravenna Cup prevede "Ravenna Junior & Woman Cup" dal 7 al 10 aprile, "Ravenna European Cup" dal 22 al 25 aprile. Poi a settembre (6-10) si disputerà la "Ravenna Top Cup".

u.b.