Ironman, Brandolini e Casadei guidano il Team Ravenna

Il Triathlon Team Ravenna è pronto a ritagliarsi nel week end un ruolo da protagonista all’Ironman di Cervia. La squadra sara` guidata da due super atleti, Enrico Brandolini e Andrea Casadei che aspirano a compiere un’impresa straordinaria. Durante la preparazione dell’evento hanno dimostrato una grande determinazione, affrontando una preparazione intensa e superando sfide personali e infortuni per raggiungere questo momento cruciale della loro stagione agonistica. Entrambi si sono posti un obiettivo ambizioso: completare la gara in meno di 10 ore, un risultato che rappresenta la quintessenza della prestazione nel mondo del Triathlon. Accanto a loro, ci saranno altri sette atleti del Triathlon Team Ravenna: Nicola Aleotti, Silvia Bagnari, Marcello Carattini, Maurizio Minghelli, Stefano Puzzarini Stefano, Francesco Righetti e Fabrizio Tovani che si uniranno alla sfida dell’Ironman 70.3. Il fine settimana delle gare iniziera` con un evento speciale per i piu` giovani, l’Ironkids, che vedra` 16 bambini dimostrare il proprio spirito sportivo e passione per il questa disciplina sportiva. Il Triathlon Team Ravenna è inoltre coinvolto attivamente nell’organizzazione dell’evento sin dal 2017, contribuendo con un nutrito gruppo di volontari che gestiscono gli arrivi dei corridori.