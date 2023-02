Istrice Ravenna e Carchidio Strocchi Faenza

Istrice Ravenna e Carchidio Strocchi Faenza si sono confermate ai vertici del campionato regionale Boulder, facendosi valere nella seconda e ultima prova del campionato regionale Under 16 e Under 20, tenutasi nello scorso fine settimana a Ferrara. La Istrice ha trionfato nell’Under 16 e nell’Under 18 femminile con Nicole Francesconi (foto) e Sara Arcozzi, che oltre ad ottenere l’oro nella gara si sono laureate campionesse regionali a punteggio pieno. Arcozzi ha dato continuità all’argento vinto nella prima prova del Campionato Regionale Under 14 della settimana precedente. La doppietta si è trasformata in poker di medaglie con i due argenti di Sara Strocchi (Under 16 femminile) e di Caterina Pazzaglia nell’Under 18 femminile (reduce dall’oro vinto tra le Senior a Bagno a Ripoli nella prima prova open del circuito regionale toscano). Per la Carchidio Strocchi, Sofia Marsigli nell’Under 20 femminile ha sfiorato la vittoria per un solo tentativo in più all’ultimo blocco di finale. Questi gli altri piazzamenti degli atleti delle due società: Eva Mengoli, Ginevra Castellari, Allegra Luccaroni e Gaia Randi (Under 16), Michela Guerra e Sara Alsini (Under 18), Giorgio Chiari, Riccardo Sangiovanni, Mirco Morganti e Michele Berni (Under 18), Giulia Asirelli e Francesco Pizzo (Under 20)