Johnny’s Karate Borgo Sisa. Tre weekend ricchi di medaglie

Sono stati tre weekend ricchi di soddisfazioni per il Johnny’s Karate Borgo Sisa, sceso in pedana con tre suoi atleti: Sebastian Foschi, Giada Chiapparelli e Alessio Pinto. Il 16 settembre a Torino, Foschi ha dominato la categoria -55 kg Juniores nella Turin Cup. Poi il 30 settembre, ha conquistato un prestigioso bronzo nella competizione internazionale Croatian Open svoltasi a Rijeka. Soddisfazioni anche per Giada Chiapparelli. Il 24 settembre è arrivata terza al Trofeo Nekofaar, gara con 700 atleti iscritti provenienti da tutta Italia, risultato bissato domenica scorsa ai Campionati Regionali Cadetti a Ravenna, dove, grazie ad un combattuto terzo posto, ha ottenuto la qualificazione per i Campionati Italiani di Ostia. Sempre domenica scorsa è arrivato un doppio podio e una doppia qualificazione per Alessio Pinto. Nella mattinata ha vinto la classe Cadetti -57 kg vincendo il titolo regionale di kumite (combattimento) senza subire nessun punto contro. Al pomeriggio ha ottenuto il bronzo nella gara di Kata (forme), che vale il secondo pass per i Campionati Italiani Cadetti