L’85 Faenza piazza i suoi assi

Vittorie e piazzamenti per gli atleti dell’Atletica 85 Faenza. Al meeting di Castelfranco Emilia, Fiorenza Pierli ha vinto i 1.500 in 4’39’’47. Al meeting serale di Ferrara, 2° posto di Arianna Marocchi nel lungo con 5,18 e il 2° posto della staffetta 4x400 (Bacchini, Amadori, Fiorentini e Gandolfi) in 4’00’’. Alla prima edizione del meeting di Parma 10° Filippo Paganelli nei 100 piani in 10’’97, Pietro Rizzo 7° nella semifinale degli 80 col personale di 9’’7. In piazza a Novellara, nel salto con l’asta, Vittoria Bosi ha fatto registrare il personale e il record societario con 2,75. A Pistoia Zoe Fiorentini ha disputato i 400 in 58’’71 e ha vinto la 4x400 ‘svedese’. Serra de’ Conti si è disputata la ‘6 ore di corsa’, che ha visto la vittoria di categoria per Gloria Argnani, per soli 42 metri sulla seconda classificata.