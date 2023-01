La ’Baracca’ punta a creare una squadra di giovanissimi

Anche per la Società Ciclistica ‘Francesco Baracca’ di Lugo è tempo di consuntivi e di programmi. "Se si guarda all’anno appena archiviato – commenta la dirigenza – e senza nascondere le difficoltà che il mondo del ciclismo in generale sta attraversando, il nostro sodalizio da qualche anno ha limitato la propria attività all’organizzazione di manifestazioni ciclistiche. Iniziative che hanno registrato un grande richiamo di atleti e pubblico. Lo sforzo organizzativo è stato notevole a causa delle crescenti difficoltà dovute a norme sempre più restrittive, che di fatto costringono gli organizzatori a un peso notevole, anche di spese". Nonostante ciò la ‘Baracca’ nel 2022 è riuscita a organizzare cinque manifestazioni di ‘peso’ che "hanno riscosso il plauso da parte delle istituzioni e degli organi federali per l’alto livello di sicurezza ed efficienza organizzativa".

Entrando nel dettaglio, lo scorso 16 gennaio la Società presieduta da Ugo Zani (che a metà 2022 ha raccolto il testimone dell’infaticabile Giorgio Tampieri, ex presidente con esperienza ventennale) ha organizzato il 2° Gran premio ‘Aeroclub Francesco Baracca’, gare di ciclocross aperte a tutte le categorie. Si è disputato nell’area aeroportuale concessa dall’Aeroclub. La stagione è proseguita il 20 marzo con la 69ª Coppa Senio a Cassanigo, riservata alla categoria Juniores. Il 15 maggio a Cà di Lugo si è invece disputato il 39° ‘Gran Premio Diemme memorial Giuseppe Melandri - 72ª Coppa Cà di Lugo’, riservata agli allievi. Il 17 luglio è stata poi la volta, a Bizzuno, del 2° ‘Gran Premio Canale dei Mulini, riservato alle categorie giovanissimi. Il 9 ottobre è andata in scena la 65ª ‘Lugo – San Marino’ (nella foto una partenza della gara), classica per la categoria allievi. E per concludere, il 18 dicembre, sempre all’interno dell’area aeroportuale di Villa San Martino, si è disputata la terza edizione del Gran Premio Aeroclub Francesco Baracca, manifestazione di ciclocross aperta a tutte le categorie, anche amatoriali.

Nel 2023 la Società organizzerà, il 16 marzo a Cassanigo, la 70ª Coppa Senio a cui farà seguito, il 16 aprile a Belricetto, la Coppa Belricetto (Junior), evento che che negli ultimi tre anni non si è disputato. Il 28 maggio si correrà invece la 73ª Coppa Cà di Lugo ed infine l’8 ottobre la 66ª Lugo – San Marino. "Sono inoltre in cantiere (i calendari non sono ancora stati compilati, ndr) almeno tre gare per giovanissimi, una delle quali i disputerà a Bizzuno con la conferma del terzo GP Canale dei Mulini, e almeno una gara di ciclocross. Per quest’ultimi si sono presi contatti preliminari con il Comitato Regionale della FCI per l’assegnazione di almeno una prova di campionato regionale.

Al fine poi di ritornare sulle strade, possibilmente come protagonista, la gloriosa maglia della ‘Baracca’ è "seriamente intenzionata a creare una squadra di atleti, partendo dalla categoria giovanissimi. Ci stiamo predisponendo a operare anche per l’organizzazione di manifestazioni promozionali, tipo gimkane".

Luigi Scardovi