La Canottieri Ravenna fa il pieno di medaglie

Nove medaglie di cui 4 d’oro. Questo il bottino della Canottieri Ravenna alla gara regionale di San Giorgio di Nogaro dove si sono sfidati più di 800 atleti in gara da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto. E non solo. Essendo la regata selettiva, 3 delle 4 vittorie conquistate, hanno garantito il pass per il 2° meeting nazionale di Piediluco. Un’oro importante, nel singolo senior A, è quello vinto da Marco Prati, in via di ripresa dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte dell’inverno. Prati ha conquistato anche il bronzo, assieme al veterano Matteo Rosetti, nel doppio senior. Bella vittoria per Christian Vittori ed Emanuele Palacio nel doppio U17, mentre Simone Conti e Nicola Sansovini sono giunti terzi. Nel quattro di coppia è arrivato invece un 5° posto. Oro anche per Agnese Dassani nel singolo U19 femminile. Argento per il quattro di coppia senior composto da Alice Casadei, Novella Savorani, Agnese Dassani e Gloria Pierleoni. L’altro argento è arrivato nel singolo master C grazie a Filippo Laghi. Un oro ed un bronzo sono stati il bottino di Giacomo Cascino nel singolo cadetti; 4° posto invece nella propria finale per Alessandro Mazzotti. Buoni piazzamenti per Emma Sabatini, quarta nel singolo allievi C; nonché per Alice Casadei e Novella Savorani seste nel doppio senior. Il prossimo appuntamento è per il 13-14 maggio a Piediluco per il 2° meeting nazionale.